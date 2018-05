Recept: Tosti gerookte kip en mandarijn

Heerlijk hoor, een ham-kaastosti, maar er kan zo veel méér: zalm bijvoorbeeld. Of een mandarijntje erbij. Kiplekker.

Beeld José van Riele

Benodigdheden

• 2 sneetjes wit vloerbrood • 1 el kruidenroomkaas • 50 g gerookte kipfilet, in plakken • 4 stukjes zoete mandarijn • 1 tl bieslook, fijngehakt

Zo maak je het

Bestrijk het vloerbrood met de kruidenroomkaas. Verdeel de kipfilet en mandarijn erover.

Bestrooi met de bieslook. Top af met de andere snee vloerbrood en gril de tosti 5 minuten.

Snijd de tosti diagonaal doormidden. Pas op dat je je mond niet verbrandt aan de mandarijn.

Voor de variatie: Vervang de mandarijn door avocado. Gebruik dan een kwart gerijpte avocado in plakken.

Eetsmakelijk!

