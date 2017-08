Recept van de week: Bruschette met magor, bresaola en walnoten

Kook je als een Italiaan, dan houd je je niet strikt aan het recept. Je doet een beetje van dit en veel van dat, gewoon op gevoel. En je hebt altijd gelijk, basta!

Dit heb je nodig voor 4 personen: 150 gram magor* • 4 dikke sneden boerenbrood • 1 limoen • 24 dunne plakjes bresaola • 1 royale hand gepelde walnoten • honing • grof gemalen witte peper

Zo maak je het: Prak de magor in een kom. Rooster het brood. Rasp de schil van de limoen. Beleg elke snee brood met de magor, plakjes bresaola, wat limoenrasp en wallnoten en sprenkel er wat honing over. Bestrooi met peper.

*Magor bestaat uit op elkaar gelegde lagen van mascarpone en gorgonzola. Goddelijk, want de superromige mascarpone verzacht de blauw-schimmel van de gorgonzola.

À la mamma

Een zomerse tuin vol gezellige mensen, op de achtergrond een ondergaande zon en een lange tafel met een overdaad aan Italiaans eten. Met aan het hoofd natuurlijk de kok van al dat lekkers: la mamma. De samenstellers van dit kookboek willen dat je voor deze setting niet per se naar Italië hoeft, maar dat zo’n happening ook gewoon in je eigen achtertuin (of op je balkon) plaats kan vinden. Met 480 pagina’s aan recepten van de lekkerste Italiaanse gerechten heb je in elk geval inspiratie genoeg.

