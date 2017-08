Recept van de week: Gegrilde Sint-Jakobsschelpen met groene cashewnotensaus

Verslingerd aan de Thaise keuken, maar nog steeds niet genoeg gespaard voor een ticket naar dat heerlijke land? Hou nog even vol en duik ondertussen je eigen keuken in met dit recept.

Dit heb je nodig voor 4-6 personen: 2 el cashewnoten, geroosterd • 2 el pinda’s zonder vliesje, geroosterd • 1 teen knoflook • 2 stukjes gember van 4 cm, geschild • 1⁄2 tl fijne kristalsuiker • 1⁄2 tl zout, plus extra naar smaak • 4 middelhete groene chilipepers, pitjes verwijderd • flinke bos koriander, blaadjes van 3 takjes, grofgesneden, en als garnering de rest grofgesneden • 3 el kokosroom • sap van 2 limoenen • 18 Sint-Jakobsschelpen (grootste formaat) • zout • versgemalen zwarte peper • 2 el plantaardige olie • 3 lente-uitjes.

Bereidingstijd: 12 minuten

Zo maak je het: Zet de helft van de cashewnoten en pinda’s opzij, die zijn straks voor de garnering. Doe de rest in een keukenmachine met de knoflook, gember, suiker en zout en maal fijn. Voeg ook de chili, koriander, kokosroom en 2 el water toe. Het hoeft niet helemaal glad. Schep de kruidenpasta in een kom en meng het limoensap erdoor. Maak de Sint-Jakobsschelpen schoon door de kleine doorzichtige spier van de zijkant af te snijden – hiermee zat het diertje vast aan de schelp. Het oranje koraal kun je laten zitten als je dat lekker vindt. Droog ze op meerdere vellen keukenpapier.

Snijd intussen de rest van de gember in dunne plakjes, leg die op elkaar en snijd in dunne reepjes. Hak de rest van de cashewnoten en pinda’s grof.

Verhit de grillpan of barbecue tot deze goed heet is. Bestrooi de droge Sint-Jacobsschelpen met zout en zwarte peper. Vet de grill in met olie en gril ze aan beide kanten 60-80 seconden. Gebruik twee lepels om ze snel om te draaien. Haal ze van de grill zodra ze gaar zijn.

Leg in elke schelp (als je die hebt) een gare zeevrucht. Schep er wat groene cashewsaus over, bestrooi met de fijngesneden gember, lente-uitjes, de gehakte noten en koriander. Serveer direct.

Thaisbasis

Van typische Thaise curry’s tot goedgevulde loempia’s: alle traditionele gerechten zitten verstopt in het boek Basisboek Thailand. Maar dan met een twist. Krijg je in elk geval alvast de basiskneepjes onder de knie.

Dit recept is afkomstig uit ‘Basisboek Thailand’ (Tom Kime €29.99). In VIVA 33 vind je meer recepten boordevol groente. De editie ligt van 19 t/m 22 augustus in de winkel of kan je hieronder online bestellen.