Recept van de week: kerstscones met  appel en cranberry’s 

Gezellig hoor, kerst, maar soms kan de spanning hoog oplopen. Gebak verbroedert, dus ga voor (preventieve) damage control met het kerstboek van Heel Holland bakt. Deze week maken we kerstscones met appel en cranberry’s

Voor 8 scones

• 2 appels • 225 g bloem • 60 g volkorenmeel • 125 g walnoten, grof gehakt • 1,5 el bakpoeder • 2 el rietsuiker • 1 tl zout • 200 g koude boter, in blokjes • 2 eieren • 60 ml karnemelk • 75 ml ahornsiroop • 100 g gedroogde cranberry’s Voor het cranberryglazuur: • 4 el cranberrysap • 200 g poedersuiker Verder nodig: • elektrische handmixer • bakplaat

Zo maak je het

Verwarm de oven tot 190°C. Verwijder het klokhuis en snijd de appels ongeschild in blokjes. Doe voor het deeg bloem, volkorenmeel, walnoten, bak- poeder, rietsuiker en zout in een kom en meng met een pollepel. Voeg geleidelijk de koude boter toe en mix kort met de mixer tot grove kruimels. Voeg de eieren, karnemelk en ahornsiroop toe en mix heel kort. Schep de appelblokjes en cran- berry’s erdoor met de pollepel. Verdeel in acht gelijke porties en schep op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak in circa 30 minuten goudbruin en gaar. Neem de scones uit de oven en laat ze iets afkoelen op een rooster. Maak een lichtroze glazuur door het cranberrysap door de poedersuiker te roeren. Voeg indien nodig extra cranberrysap toe. Zigzag het glazuur met een lepel over de scones.

Dit recept is afkomstig uit VIVA 50. De editie ligt van woensdag 13 december t/m dinsdag 19 december in de winkel of kan je hieronder online bestellen.