Recept van de week: tapa van knoflookgarnalen

Feel good food hoeft niet altijd ongezond te zijn. Deze gerechten zijn snel, happy én healthy!

Benodigheden voor 4 personen

1 el boter of ghee • 3 grote tenen knoflook, in dunne schijfjes • 1 rode chilipeper, zaden verwijderd en fijngehakt • 300 g rauwe garnalen (of 500 g garnalen met kop en staart) • ¼ tl gerookte-paprikapoeder • snuf zeezout • 2 el witte wijn of droge sherry • handvol fijngesneden peterselie • little gem sla (baby romaine sla)

Hoe maak je het?

Laat de boter in een brede koekenpan smelten, voeg knoflook en chilipeper toe en laat een minuut smoren tot de knoflook gaar, maar niet bruin is. Draai het vuur hoog, doe de garnalen in de pan met paprikapoeder en zout en bak ze dertig seconden. Voeg de wijn of sherry toe en bak de garnalen nog een minuut, totdat ze roze zijn. Bestrooi ze voor het serveren met peterselie en wat extra zout. Geef er een salade van little gem bij, aangemaakt met olijfolie en balsamico-azijn.

