Recept van de week: Libanese hummus

Dit Midden-Oosterse hapjes is perfect geschikt als je tapas gaat maken. Niets gezelliger dan een tafel vol met schaaltjes en bordjes. Vergeet de toastjes niet.

Benodigdheden (voor 4-6 personen): 300 g gedroogde kikkererwten (nachtje geweekt met een snuf bakpoeder) • witte tahina • 1/2 teen knoflook • citroensap • water • 50 g boter en een kleine handje pijnboompitten

Zo maak je het: Kook de kikkererwten met wat extra bakpoeder in vers water tot ze zo gaar zijn dat je ze tussen je duim en wijsvinger kunt pletten. Laat ze goed uitlekken en wat afkoelen. Doe de erwten in een keukenmachine met een flinke scheut tahina, de knoflook, wat citroensap, zout en een scheutje water. Laat de machine draaien en draaien, en proef en proef. Doe de hummus als hij perfect zijdezacht en helemaal op smaak is in een schaaltje en maak mooie geulen in het oppervlak. Verwarm de boter met de pijnboompitten, bak ze goudbruin en schenk de warme boter met pijnboompitten over de hummus.

Schrijvers Nadia & Merijn: “Steeds vaker maken mensen hummus zelf, maar onthou: hummus maken is bijna een ambacht. Wij kiezen de lekkerste gedroogde kikkererwten (meestal Spaanse met van die ‘billetjes’ en een puntje), de meest zalfachtige witte tahina (die van onszelf) en biologische citroenen. In onze keukenmachine zit één vlijmscherp mes dat we alleen voor hummus gebruiken. En dan lang, héél lang laten draaien. Proef of er nog wat tahina, citroensap of zout bij moet en voeg zo veel water toe dat je hummus smeuïg, zijdezacht en enigszins wit is. Finetunen: dat is de sleutel.”

Dit recept is afkomstig uit het boek ‘Souq – tafels vol mezze’ door Nadia Zerouali en Merijn Tol (Fontaine Uitgevers €29,95). In VIVA 13 vind je ook meer van zijn recepten. De editie ligt van 29 maart t/m 5 april in de winkel of kan je hieronder online bestellen.