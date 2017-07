Recept van de week: Maïs-jalapeño  pannenkoekjes

Veganist of nieuwsgierig naar recepten waar geen dier aan te pas komt? Voilà: deze pannenkoekjes met een Mexicaans tintje.

Dit heb je nodig voor 4 tot 6 personen: 150 g tarwebloem • 75 g fijne polenta (maïsgriesmeel) • 2 el fijne kristalsuiker • 2 tl no egg-poeder (eivervanger) • 1 tl bakpoeder • ½ tl zuiveringszout • 375 ml sojamelk • 1 el citroensap • 3 el gesmolten plantaardige margarine (plus extra om te serveren) • 100 g maïskorrels, vers of diepvries • ½-1 jalapeñopeper, fijngehakt (naar smaak, plus extra om te garneren) • olijfolie • ahornsiroop • kokosspek (online te koop)

Zo maak je het: Meng in een grote kom de tarwebloem, polenta, suiker, het no egg-poeder, bakpoeder, zuiveringszout en een snuf zout. Doe de sojamelk, het citroensap en de margarine in een andere kom of mengbeker en roer even door. Zet 1 minuut opzij, zodat het dikker wordt. Maak een kuiltje in het midden van het bloemmengsel en giet het sojamelkmengsel erin. Klop tot een glad beslag. Spatel de maïskorrels en jalapeñopeper erdoor. Laat het beslag het liefst 30 minuten staan. Verhit een grote koekenpan op halfhoog vuur en vet ’m in met olie. Giet wat beslag in de pan – maak het pannenkoekje zo groot als je wilt. Bak het tot er luchtbelletjes aan het oppervlak verschijnen. Keer om en bak nog 1 minuut of tot de onderkant goudgeel is. Herhaal dit met de rest van het beslag. Serveer de pannenkoekjes met ahornsiroop, een klontje margarine en wat extra peperringetjes. Bestrooi ze eventueel met wat kokosspek.

Way of life

Mo Wyse en Shannon Martinez zijn eigenaren van Smith & Daughters, een modern en drukbezocht veganistisch restaurant in Fitzroy, Australië. De twee bundelden hun kennis en passie in een boek vol veganistische recepten met hier en daar een Mexicaans tintje. Ideaal voor veganisten, maar ook gewoon als je wat vaker plantaardig wilt eten.

Dit recept is afkomstig uit ‘Eat Vegan’ (Mo Wyse en Shannon Martinez €24.95). In VIVA 30 vind je meer vegan recepten. De editie ligt van 27 juli t/m 1 augustus in de winkel of kan je hieronder online bestellen.