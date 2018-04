Recept van de week: Moutabal

De Syrische Zina Abboud vluchtte voor de oorlog. Ze stopt haar ziel en zaligheid in alles wat ze kookt. En dat proef je. In haar kookboek bundelde ze haar lievelingsrecepten uit haar thuisland. Met vandaag het recept voor ‘Moutabal’ (auberginecrème met tahini).

Tekst Zina Abboud Foto’s Mijn Syrische Keuken & Food Bandits

Benodigheden voor 4 personen

2 middelgrote aubergines • 4 el Turkse yoghurt • 2 teentjes knoflook (geperst) • 1 tl zout • 1 tl gemalen komijn • 1 citroen • 6 el tahini • ½ granaatappel (alleen de pitjes)

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 ˚C. Snijd de aubergines in de lengte doormidden en leg ze met de schil naar beneden op een met bakpapier beklede bakplaat.

Bak ze een kwartier, zodat de aubergines gegrild worden en een rokerige smaak krijgen. Doe ondertussen de Turkse yoghurt, de tahini, de knoflook, het zout en de komijn in een kom. Pers daarna de citroen uit en voeg het sap toe aan de andere ingrediënten in de kom, waardoor de pasta wat dikker wordt.

Roer alles nu goed door elkaar. Haal de aubergine na 15 minuten uit de oven. Lepel het vruchtvlees – inmiddels bijna vloeibaar – eruit, zonder de schil mee te nemen.

Voeg het toe aan de rest en roer alles weer goed door elkaar. Doe de moutabal in een schaaltje en garneer met granaatappelpitjes. S

prenkel er tot slot nog een eetlepel olijfolie overheen; hiermee geef je het extra glans. Je kunt de moutabal met platbrood serveren als mezze, of als extra topping bij vleesgerechten. Voor de variatie vervang je de aubergines door courgettes.

