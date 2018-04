Recept van de week: Mouth-watering watermelon

Hij kwam overwaaien van de andere kant van de wereld, en dat hebben we geweten. De Hawaiaanse poké bowl is rete-populair. Terecht ook! Deze maak je makkelijk zelf.

Benodigheden voor 1 persoon • Bereidingstijd: 20 minuten

Nodig: 180 g watermeloen • 100 g komkommer • 1 radijsje • ½ jalapeño • 2 el macadamianoten • 20 g ingelegde gember • 1 tl wasabi furikake • 3-4 blaadjes basilicum • als saus Simply Ponzu of avocado-kokoscrème

Voor de Simply Ponzu saus: 30 ml vers sinaasappelsap • 1 el sojasaus • 1 el mirin (rijstwijn) • 1 tl sesamolie • 1 snufje chilivlokken

Voor de avocado-kokoscrème: ½ avocado (als je een grote avocado hebt, gebruik

dan ¼) • 3 el kokosmelk • 2 el kokosnootwater • 1 el vers citroensap • blaadjes van 2 takjes koriander • 1 el wasabinoten

Zo maak je het

Snijd de watermeloen en komkommer in blokjes van ongeveer 1 x 1 cm. Haal de uiteinden van de radijs en snijd hem in dunne schijfjes. Snijd de jalapeño in dunne ringen. Hak de macadamianoten grof. Bereid een van de sauzen naar keuze.

Simply Ponzu: doe alle ingrediënten in een kleine kom en meng met een kleine garde. Voeg naar smaak meer of minder chilivlokken toe. Laat even intrekken voor een vollere smaak.

Avocado-kokoscrème: prak de avocado met een vork fijn in een schaaltje. Voeg de kokosmelk en het kokosnootwater toe en roer alles tot een romig mengsel. Voeg het citroensap toe. Hak de korianderblaadjes fijn en voeg ook dit toe aan het mengsel. Meng goed met een kleine garde. Doe de wasabinoten in een blender of hak ze grof en strooi dit als final touch over de saus.

Leg de watermeloen, komkommer, radijs en jalapeño naast elkaar in een kom. Strooi de macadamianoten erover en voeg de gember toe. Garneer het gerecht met de wasabi furikake en basilicumblaadjes.

Meer recepten lees je in VIVA 15. De editie ligt t/m 17 april in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Foto’s: Simone van den Berg