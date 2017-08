Recept van de week: Oer-Hollandse wentelteefjes met aardbeien

Van Duitsland tot Portugal: overal ter wereld zijn lekkere vegasnacks te vinden. Dit is onze favoriete klassieker.

Dit heb je nodig voor 8 stuks: 2 grote eieren • 200 ml melk • 2 el suiker • 1 tl kaneelpoeder • 8 sneden (oud) witbrood • 100 g aardbeien, in plakjes • Griekse yoghurt • honing, ter garnering • boter, om in te bakken • zout

Zo maak je het: Meng de eieren met de melk, suiker, het kaneelpoeder en een snufje zout en roer tot een glad beslag. Doop een snee brood in het beslag, zorg dat het aan beide kanten helemaal bedekt is met het eiermengsel. Verhit wat boter in een grote koekenpan op matig vuur. Laat het brood even uitlekken en bak het dan in de boter aan beide kanten tot het goudbruin kleurt. Herhaal dit tot je alles gebakken hebt. Garneer de wentelteefjes met plakjes aardbei, Griekse yoghurt en honing.

Vegagoed

Voor haar boek World of veggies verzamelde Mirjam Leslie-Pringle heel veel klassieke vegetarische recepten van over de hele wereld. Maar liefst honderd om precies te zijn. En voor iedereen makkelijk om te maken. Zin in meer? Ook op haar blog Veggie very much vind je lekkere recepten.

Dit recept is afkomstig uit ‘World of Veggies’ (Mirjam Leslie-Pringle €25). In VIVA 31 vind je meer vegetarische recepten. De editie ligt van 2 augustus t/m 9 augustus in de winkel of kan je hieronder online bestellen.