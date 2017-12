Recept van de week: worteltaart met  chocolade e n pepernoten 

De sinterklaasperiode staat van A tot Z – in chocoladeletters natuurlijk – garant voor een braspartij voor zoetekauwen. Dit jaar maak je die over de top worteltaart met chocolade e n pepernoten zelf.

Benodigdheden:

Voor: 8 tot 10 personen

Bereidingstijd: 75 minuten

Wachttijd: 2 uur

Voor de worteltaart: 300 ml olijfolie • 3 eieren • 300 g bruine basterdsuiker • 300 g geraspte wortel • 300 g bloem • 2½ el kaneelpoeder • 1½ el kardemompoeder • 2 tl nootmuskaat, geraspt • 1½ tl bakpoeder • 1½ tl zuiveringszout • snuf zout • 100 g rozijntjes • 100 g pecannoten

Voor de ganache: 400 g witte chocolade • 200 g slagroom • 100 g melkchocolade, ter garnering • versieringen zoals pepernoten, soesjes, kleine chocoladeletters en cadeautjes

Verder nodig: 3 springvormen van 18-20 cm Ø • bakpapier

Zo maak je het:

Maak eerst de ganache. Smelt hiervoor de witte chocolade au bain-marie. Roer de slagroom erdoor en zet de ganache minimaal 2 uur in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 180°C. Vet de springvormen in met boter en bekleed de bodem met bakpapier. Klop de olijfolie, eieren en basterdsuiker goed door elkaar tot een luchtig mengsel. Roer dan de overige ingrediënten erdoorheen. Verdeel het cakemengsel over de drie vormen en bak in 20 tot 25 minuten gaar.

Laat de wortelcake afkoelen voordat je deze gaat afwerken.

Klop de ganache met een handmixer totdat deze stevig is en wit kleurt. Leg de onderste cakeplak op een taartschaal. Smeer er een laagje ganache op. Leg de volgende plak cake erop en besmeer met een laagje ganache. Sluit af met de laatste cakeplak en besmeer de bovenkant en de zijkanten van de taart met de resterende ganache.

Zet de cake in de koelkast terwijl je de melkchocolade au bain-marie smelt.

Breng de chocolade op temperatuur (witte chocolade moet afkoelen tot 29°C, melkchocolade tot 30°C en pure chocolade tot 31°C) en giet deze over de taart, zodat er aan de zijkanten wat langs druipt. Decoreer de taart met de versieringen, eventueel gedipt in gesmolten chocolade.

