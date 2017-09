Recept van de week: tosti roomkaas met aardbeien

Verveeld van de gebruikelijk tosti ham-kaas en Hawaii? Smelt de kazen voor deze variatie met verrassende twist.

Benodigdheden: 2 handen aardbeien • 1∕2 el kristalsuiker • 2 el boter, op kamertemperatuur • 1 tl gemalen zwarte peper • 4 sneden wit vloerbrood • 100 g roomkaas

Voorbereiding: 20 minuten

Bereiding: 6 minuten

Beste brood: wit vloerbrood

Snijd de aardbeien doormidden, de grotere in vieren. Doe ze in een kom en bestrooi ze met de kristalsuiker. Laat de suiker 15 minuten in de aardbeien intrekken. Meng de boter met de zwarte peper in een kommetje. Bestrijk hiermee één zijde van elke snee brood. Keer de sneden om en bestrijk de andere zijden met de roomkaas. Leg de aardbeien op de roomkaas en besprenkel het geheel met wat suikerwater uit de kom.

Verhit een grote koekenpan op een matig vuur en leg de tosti’s in de pan. Bak ze 3 minuten en druk ze aan met een spatel voor een mooi goudbruin korstje. Keer de tosti’s en bak ze nog 2 tot 3 minuten, tot beide kanten bruin en krokant zijn. Je kunt ook een tosti-ijzer of paninimaker gebruiken. Snijd doormidden en serveer.

