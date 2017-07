Recept van de week: Vegan cheesecake

Feest of geen feest, dit taartje smaakt altijd. Vers, vegan en vrij van geraffineerde suikers. Iemand nog een stukje?

Dit heb je nodig voor 8 personen: Bodem 100 g pistachenoten • 40 g blanke amandelen • 120 g dadels • 1 el kokosolie, gesmolten Crème 250 g cashewnoten, 12 uur geweekt • 120 ml agavesiroop • 120 ml kokosolie, gesmolten • 60 ml kokosroom • de pulp van 4 passievruchten Coulis de pulp van 6 passievruchten • 1 el agavesiroop Decoratie ongezouten pistachenoten

Extra nodig: muffinbakvorm

Zo maak je het: Mix alle ingrediënten voor de bodem met een staafmixer tot je kruimeldeeg hebt. Bekleed de holten van de muffin-bakplaat met bakpapier als de plaat van metaal is. Druk het deeg erin en zet de plaat in de koelkast. Laat de cashewnoten goed uitlekken. Pureer alle ingrediënten voor de crème tot een glad, gelijkmatig mengsel. Maak vervolgens de coulis door de passiepulp glad te mixen met de agavesiroop en een beetje water. Haal de muffin-bakplaat uit de koelkast en schenk een beetje crème op elk taartbodempje. Voeg een beetje coulis toe en schenk er weer wat crème op. Wissel de laagjes op die manier af tot de holten vol zijn (bewaar een beetje coulis voor het serveren). Laat de cheesecakes 12 uur opstijven in de koelkast en haal ze vlak voor het serveren voorzichtig uit de bakvorm. Decoreer ze met de rest van de coulis en wat gehakte pistachenoten.

Wat een feest!

De 31 vegan taartjes van Audrey Fitzjohn zijn een feest voor iedereen die die geen zuivel of eieren mag eten. Ze zijn stuk voor stuk zuivel- en eiervrij en gemaakt zonder witte bloem en geraffineerde suikers. Maar dat maakt ze niet minder lekker!

Dit recept is afkomstig uit ‘Vegan taart’ (Audrey Fitzjohn €9.99). In VIVA 28 vind je ook meer vegan recepten. De editie ligt van 15 t/m 18 juli in de winkel of kan je hieronder online bestellen.