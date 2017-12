Dit is hét perfecte recept voor het kerstontbijt volgens Kim Feenstra

Bruis je niet van de inspiratie voor al die feestelijke eetpartijen in deze tijd van het jaar? No stress. Met de favoriete recepten van zes foodies, wordt elke gang een feestje op je bord. Van ontbijt tot dessert.

Frambozenpancakes

Benodigdheden voor 4 personen

Nodig • 2 biologische eieren • 100 g glutenvrij bloem • 1 tl bakpoeder • zout • merg van ½ vanillestokje of 1 zakje vanillesuiker • 100 ml melk • 100 g verse frambozen • 100 g ricotta • 250 g aardbeien

Zo maak je het

Splits de eieren. Begin met het stijfkloppen van de eiwitten met een handmixer, als er pieken ontstaan in het eiwit kun je stoppen met mixen. Klop daarna het eigeel los met de bloem, het bakpoeder, een mespunt zout en het vanillemerg of de -suiker. Voeg steeds een beetje van de melk toe terwijl je blijft mixen (dit moet je niet in één keer doen, want dan krijg je klontjes). Doe de helft van de gewassen frambozen erbij en mix dit ook met het mengsel. Schep met een spatel de eiwitten door het bloemmengsel totdat alles goed is gemengd. Schep twee eetlepels van het pannenkoekenbeslag in een pan. Bak ze niet te lang, want dan worden ze droog. Besmeer de pannenkoekjes met ricotta en garneer met de rest van het fruit.

Het recept is van Kim Feenstra & Bénine Bijleveld.

Dit recept is afkomstig uit VIVA 51. De editie ligt van woensdag 20 december t/m dinsdag 2 januari in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.