Recept van de week: Turkse brioche

Denk je aan Turks streetfood, dan denk je aan Turkse pizza. Maar er is veel meer ‘eenvoudige’ Turkse kost waarbij je je vingers aflikt. Zoals deze brioche, pide en kebab.

Benodigheden voor 1 brood: 7 g (2 theelepels) gedroogde gist • 115 g fijne tafelsuiker • ca. 180 ml melk, op kamertemperatuur • 375 g bloem • 1 eetlepel mahlab (verkrijgbaar in Turkse en Marokkaanse winkels) • 120 g ongezouten boter, zacht • 2 vrije uitloopeieren, licht geklutst • 1 eierdooier (vrije uitloop), licht geklutst, om te kwasten • 30 g geschaafde amandelen

Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de gist in een kom met 1 eetlepel suiker en 60 ml melk en laat het mengsel 5-10 minuten staan tot het begint te schuimen en ‘tot leven komt’.

Doe de bloem, mahlab en de rest van de suiker in een grote kom. Maak een kuiltje in het midden en doe de zachte boter, geklutste eieren, het geactiveerde gistmengsel en bijna alle melk erin. Meng alles met de hand door elkaar en voeg zo nodig een extra scheutje melk toe om het deeg soepel te maken.

Stort het deeg op een met bloem bestoven werkvlak en kneed het ongeveer 10-15 minuten. Doe in een kom en dek af met een schone theedoek. Laat het deeg 2-3 uur op een warme plek rusten tot het in volume verdubbeld is. Duw de lucht uit het deeg en verdeel het in drie gelijke delen. Rol elk deel uit tot een dunne worst van ongeveer 40 cm lang. Vlecht het deeg en stop de uiteinden in. Leg de vlecht op een bakplaat en laat 20-30 minuten buiten de oven staan om extra te laten rijzen.

Kwast het deeg in met eierdooier, strooi de geschaafde amandelen erover en bak 30-40 minuten in de oven, of tot het mooi goudbruin is. Serveer het brood warm. De paskalya is verpakt in plastic met gemak enkele dagen houdbaar.

Dit recept is afkomstig uit VIVA 41. De editie ligt van woensdag 4 t/m dinsdag 10 oktober in de winkel of kan je hieronder online bestellen.