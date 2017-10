Recept van de week: Broccolisoep met bladerdeegrolls

Een hekel aan ingewikkelde recepten? Met dit gerecht van Chickslovefood maak je indruk. Én je hebt maar vijf ingrediënten nodig.

Benodigheden voor 2 personen: 3 uien • 1 rol vers bladerdeeg (of 9 kleine plakjes bladerdeeg uit de vriezer) • 2 el sesamzaad • 1 broccoli • 1 bouillonblokje naar keuze

Zo doe je het

Verwarm de oven voor op 200 graden. Pel de uien en snijd ze in stukjes. Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak tweederde van de ui 10 minuten op laag vuur. Pureer de ui samen met een flinke snuf peper en zout en een scheutje olie met een staafmixer tot een grove chutney. Rol het vel bladerdeeg uit op een bakplaat met bakpapier. Plakjes uit de vriezer laat je eerst ontdooien en druk je daarna aan elkaar zodat je 1 grote rechthoekige lap krijgt. Besmeer met de chutney, rol in de breedte op en snijd in 8 tot 10 rolletjes. Leg deze rolletjes plat op de bakplaat en bestrooi de bovenkant met sesamzaad. Bak in ca. 10 minuten goudbruin.

Snijd ondertussen de broccoli in roosjes en de stam minus 1 centimeter van de onderkant in stukjes. Verwarm een scheutje olie in een pan en bak de overige ui hier een paar minuten in aan. Voeg vervolgens 800 milliliter water toe samen met de broccoli en het bouillonblokje. Laat op middelhoog vuur zo’n 15 minuten pruttelen. Schenk vervolgens het grootste gedeelte van het kookvocht in een kommetje (niet weggooien!). Zet de staafmixer (een blender kan ook) in de pan en maal de broccoli fijn, voeg steeds wat meer van het kookvocht toe totdat je de gewenste dikte van de soep hebt. Serveer de soep met de bladerdeegrolls.

