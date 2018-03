Recept van de week: Frambozen-kwarktaartbites

Snacken ongezond? Niet altijd! En deze healthy power bites met de smaak van frambozen-kwarktaart maak je ook nog eens in een handomdraai.

Voor 10 stuks

• 100 g verse roomkaas • rasp van 1 citroen • 1 el xylitol of steviakorrels • 1 el gevriesdroogde frambozen • 60 g verse frambozen • 60 g geraspte kokos of eiwitpoeder met vanille- of bessensmaak

Voor de garnering: • 30 g geraspte kokos • 1 el gevriesdroogde bessen, verkruimeld • 50 g pure chocolade

Hoe maak je het?

Doe de roomkaas, citroenrasp, xylitol of stevia, frambozen en kokos of eiwitpoeder in een keukenmachine en maal alles tot een glad mengsel. Schep het in een kom en laat 1-2 uur opstijven in de diepvries. Strooi het kokos en de gevriesdroogde bessenkruimels voor de garnering op een bord. Neem het opgesteven mengsel uit de diepvries en draai hiervan balletjes.

Wentel ze door het kokosmengsel en leg ze op een vel bakpapier. Smelt de pure chocolade au bain-marie en schenk ’m in een spuitflesje of -zakje om lijntjes chocolade over de bites te maken.

Leg de bites in de diepvries en haal ze daar pas vlak voor het serveren uit.

Dit recept staat in VIVA 9 2018. De editie ligt van t/m 6 maart in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Foto: Uyen Luu en Joanna Resiak