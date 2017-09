Recept van de week: Pure chocoladetaart

Zelf eens een chocoladetaart maken? Wij hebben het recept voor een heerlijke pure chocoladetaart.

Productie Valérie Ntantu | Tekst Donna Hay | Foto’s William Meppem

Benodigheden voor 6 tot 8 personen: 25 g cacao • 225 g bloem • 125 g koude ongezouten boter, in blokjes • 80 g poedersuiker • 3 eidooiers • 1 el ijswater • 430 ml kookroom • 600 g pure (55% cacao) chocolade, geraspt of fijngehakt • 250 g frambozen

Meng in een keukenmachine cacao, bloem, boter en suiker tot de massa op fijn broodkruim lijkt. Voeg terwijl de machine draait de eidooiers en het water toe en meng tot alles een geheel vormt. Stort op een licht bebloemd werkvlak en kneed voorzichtig tot een soepel deeg. Rol tussen bakpapier uit tot een dikte van 4 mm. Zet 1 uur in de koelkast. Bekleed een licht ingevette geribbelde ronde vlaaivorm van 26 cm met losse bodem met het deeg. Prik gaatjes in de bodem en snij het overhangende deeg af. Zet 30 minuten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleedde deegbodem met bakpapier, vul met bakgewichtjes of rijst en zet 15 minuten in de oven. Verwijder papier en gewichtjes en bak nog 10 minuten of tot het deeg gaar is. Laat afkoelen in de vorm. Zet de room in een kleine pan met dikke bodem op matig vuur. Verwarm tot hij heet is, maar niet kookt, en roer af en toe. Doe de chocolade in een grote kom, voeg de room toe en roer een keer door, zodat er geen chocolade meer op de bodem van de kom ligt. Laat 2 minuten staan. Roer de ganache voorzichtig tot alles is gemengd en schenk het dan op de taartbodem. Zet 1 uur in de koelkast of tot de chocolade is opgestijfd. Haal de taart uit de vorm, zet op een schaal en verdeel de frambozen erover. Snij in punten en dien op.

Dit recept is afkomstig uit Basics to brilliance doorDonna Hay. In VIVA 39 vind je meer heerlijke recepten. De editie ligt van woensdag 27 september t/m dinsdag 3 oktober in de winkel of kan je hieronder online bestellen.