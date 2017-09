Recept van de week: vegan pindakaas-frambozenjamtaart

Ella Mills kookt vegetarisch en veganistisch, met alleen maar natuurlijke ingrediënten. In haar laatste kookboek laat ze zien dat vega(n) koken echt niet zo moeilijk is. Met feestelijke recepten, bedoeld voor grote groepen. Prima voor een gezellige brunch, last minute lunch of chic diner. Wat dacht je van dit recept voor vegan pindakaas-frambozenjamtaart?

Voor 12 personen: 1 el kokosolie, plus extra voor het invetten • 150 g havervlokken • 150 g gemalen amandelen • 200 ml (zilvervlies)rijstmelk • 2 rijpe avocado’s, zonder schil en pit • 10 Medjoul-dadels, ontpit • 10 el rauwe cacao • 8 el ahornsiroop • 5 el kokossuiker • 5 el pindakaas • 4 el chiazaad • 1 kleine overrijpe banaan (80 g met schil), gepeld en geprakt • mespuntje zout • 2 taartvormen (20-22 cm Ø)

Voor het glazuur: 100 g cashewnoten (2-4 uur geweekt) • 3 el ahornsiroop • 1 tl vanillepoeder • ½ el kokosolie • ½ el kokossuiker • 3 el pindakaas

Voor de jamlaag: 250 g frambozen, plus extra om te garneren • 2 el kokossuiker, plus extra

Zo maak je het: Verwarm de oven voor op 200 °C (heteluchtoven 180 °C) en vet de taartvormen in met kokosolie. Doe de havervlokken in de keukenmachine en draai ze tot meel. Voeg de rest van de cake-ingrediënten toe en mix tot een dikke cacaomassa ontstaat. Vul de taartvormen elk met de helft van het beslag. Zet de cakelagen onder elkaar in de oven en bak ze ongeveer 50 minuten; als je er een scherp mes insteekt, moet het schoon tevoorschijn komen. Laat de cakelagen afkoelen in de vorm.

Maak ondertussen het glazuur. Giet de cashewnoten af en doe ze in de blender. Voeg de overige ingrediënten en 60 ml water toe. Mix glad, schep het glazuur in een kom en zet het ongeveer 10 minuten in de koelkast om stevig te worden. Pureer voor de jamlaag de frambozen op een bord en roer de kokossuiker erdoor.

Besmeer de platte kant van één cakelaag met de helft van het glazuur en verdeel de helft van de frambozenpuree erover. Leg de andere cakelaag erop (snijd eventueel een beetje bij) en doe hetzelfde nog een keer. Garneer met de extra frambozen en kokossuiker.

Dit recept is afkomstig uit Deliciously Ella met vrienden door Ella Mills (€ 22,50 Kosmos Uitgevers). In VIVA 37 vind je meer heerlijke recepten. De editie ligt van woensdag 13 t/m dinsdag 19 september in de winkel of kan je hieronder online bestellen.