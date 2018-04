Recept van de week: Vietnamese Bun Tôm Nuong Xa

Voor de fijne Aziatische keuken hoef je niet meer op reis. De klassiekers uit China, Japan, Thailand en Vietnam maak je gewoon thuis.

Benodigheden voor 2 personen • Bereidingstijd: 30 minuten

Dit heb je nodig: 8 gamba’s • 200 g rijstvermicelli Voor de saus: 1 chilipeper • 1 teentje knoflook • 2 eetlepels rietsuiker • 1 eetlepel vissaus • 1 theelepel rijstazijn Voor de marinade: 2 teentjes knoflook • 1 stengel citroengras • 10 cl arachideolie • 3 eetlepels oestersaus • 1 eetlepel vissaus • witte peper • 1 eetlepel kurkumapoeder • 1 theelepel kippenbouillon (of kippen-bouillon in poedervorm) Ter garnering: 2 pijpjes lente-ui • enkele blaadjes sla • enkele takjes munt • 1 theelepel pinda’s

Zo maak je het

Week de rijstvermicelli 15 minuten in lauw water. Vul een pan met water en breng dit tot aan het kookpunt. Blancheer de rijstvermicelli 2 minuten in het kokende water. Laat vervolgens uitlekken in een vergiet.

Hak voor de saus het chilipepertje en het knoflookteentje fijn. Verhit 30 cl water in een pannetje en meng de rietsuiker, vissaus en rijstazijn erdoor. Roer tot de suiker is opgelost. Neem het pannetje van het vuur en meng de fijngehakte chili en knoflook erdoorheen. Laat de kop van de gamba’s zitten, maar verwijder het pantser van de staarten en het darmkanaal. Hak de knoflookteentjes en het citroengras fijn. Meng in een kom de arachideolie, oestersaus, vissaus, een snuifje witte peper, kurkumapoeder, kippenbouillon, de knoflookteentjes en het citroengras. Leg de gamba’s erin en laat ze 5 minuten marineren.

Verhit een grillpan of zet de oven op de grillstand. Gril de gamba’s 4 minuten aan elke kant. Lepel na 2 minuten wat marinade over de gamba’s. Snij de lente-uitjes fijn. Hak de pinda’s grof. Verdeel de gekookte vermicelli over de borden. Leg de gegrilde gamba’s erop. Bestrooi met de gehakte lente-uitjes. Serveer de gamba’s met de saus, een paar blaadjes sla, takjes munt en maak af met wat fijngehakte pinda’s.

