Recept van de week: Vietnamese taco’s met linzen

Een zwoele avond vraagt om eten in de buitenlucht. Dus trommel wat vrienden op en schotel ze een feestdiner voor. Ter inspiratie: 3x simpel vega.

Productie Valérie Ntantu Tekst en foto’s Erin Gleeson

Benodigheden voor 2-3 personen

3 blikken van 425 g gare zwarte linzen • zout • peper • knoflookpoeder • 2 tl srirachasaus (een soort chilisaus, o.a. bij AH te koop) • maistortilla’s (2-3 per persoon) • 2 geraspte wortels • 5 fijngesneden bosuien • dunne plakjes van 3 minikomkommers (of 1 gewone) • dunne schijfjes van 1 bos radijs • blaadjes van 5 takjes munt

Voor de garnering: (zuivelvrije) zure room • 3 geprakte avocado’s • srirachasaus • partjes limoen • zeezout

Zo maak je het

Giet de linzen af en verwarm ze 3 tot 5 minuten in een pan met een snuf zout, peper, knoflookpoeder en de srirachasaus. In dit recept worden er zwarte linzen gebruikt, maar je kunt elke soort linzen gebruiken die je wilt. Wikkel de tortilla’s in aluminiumfolie en verwarm ze in de oven (afzonderlijk of in stapeltjes van 6 stuks). De wortel, bosui, komkommer, radijs en munt kunnen allemaal ruim van tevoren worden voorbereid en in de koelkast bewaard. Serveer alle ingrediënten en de garneringen afzonderlijk in kommen zodat de gasten hun eigen taco’s aan het buffet kunnen vullen.

