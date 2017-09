Recept van de week: zalm met  smoky chorizo van Jamie Oliver

Gewoon met wat boodschappen onder je arm naar de kassa rennen en thuis – bam – iets in elkaar flansen. Jamie Oliver begrijpt dat concept. Daarom: een gerecht met maar vijf ingrediënten.

Nodig voor 2 personen: • 2 zalmfilets à 150 g met huid, graten verwijderd • 300 g verschillend gekleurde kerstomaatjes • 4 takjes verse basilicum • 8 zwarte olijven (met pit) • 30 g chorizo

Bereidingstijd: 11 minuten

Zo maak je het: Leg de zalmfilets met de huid naar boven in een grote, koude koekenpan met antiaanbaklaag en zet hem op matig hoog vuur. Draai de filets om zodra ze beginnen te sissen en de pan goed op temperatuur is (na ongeveer 3 minuten) en bak ze afhankelijk van de dikte nog ongeveer 5 minuten op de huid, tot ze superkrokant en net gaar zijn.

Snij intussen de kerstomaatjes doormidden, doe het grootste deel van de basilicumblaadjes, 1 eetlepel rodewijnazijn en een snufje zeezout en zwarte peper erbij en hussel goed. Kneus de olijven, verwijder de pitten, hak de olijven fijn en maak ze aan met 1 theelepel extra vergine olijfolie en een scheutje water. Snij de chorizo in dunne plakjes en bak ze de laatste 2 minuten met de zalm mee. Hussel de aangemaakte tomaatjes er de laatste 30 seconden door. Verdeel de chorizo en tomaatjes over de borden, leg de zalmfilets erop en strooi de aangemaakte olijven en de rest van de basilicumblaadjes erover.

363 kcal p.p. • vet 22,8 g, waarvan 4,8 g verzadigd • eiwit 34,3 g • koolhydraten 5,1 g • suiker 4,9 g • zout 1,2 g • vezels 1,5 g

Dit recept is afkomstig uit 5 ‘Ingrediënten, snel & simpel koken’ door Jamie Oliver. In VIVA 36 vind je meer heerlijke recepten. De editie ligt van zaterdag 9 t/m 12 september in de winkel of kan je hieronder online bestellen.