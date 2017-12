Ga je binnenkort naar Moskou? Lees hier tips van een local

Anastasia Emelianova (30) woont al meer dan tien jaar in Moskou en werkt daar als business development en marketing specialist bij een internationaal advocatenkantoor. Ze weet precies waar je moet zijn in de stad.

Wat maakt Moskou zo bijzonder?

‘Moskou is een moderne metropool, maar heeft haar mysterieuze Russische ziel behouden. De rijke geschiedenis geeft de stad karakter; op elke straathoek vind je wel een kerk of standbeeld. Tegelijkertijd maken alle wolkenkrabbers, hippe clubs en heerlijke restaurants het tot een bruisende, moderne wereldstad.’

Wat is typisch voor de stad?

‘Het hoge serviceniveau. New York wordt the city that never sleeps genoemd, maar een bekend Russisch liedje zegt hetzelfde over Moskou. En het is waar. Wil je naar de kapper na middernacht? Dat kan. Tot laat in de avond shoppen? Geen enkel punt. We zijn hier gewend dat alles altijd open is. Het is voor ons ondenkbaar dat winkels op zondag gesloten zouden zijn.’

In welke wijk woon je?

‘Ik woon in het zuiden, in een typische woonwijk die van alle gemakken is voorzien. Van m’n huis naar m’n werk is het een dik uur reizen, maar dat is vrij normaal voor Moskovieten.’

Wat is de place to be?

‘Het Rode Plein is het absolute hart van Moskou waar je wordt omringd door het indrukwekkende Kremlin met zijn tsarenpaleizen en kathedralen. Ook als je niets van de geschiedenis afweet, zul je onder de indruk zijn van dit plein vanwege de bijzondere sfeer. Het is bijna niet uit te leggen, maar het heeft altijd iets plechtigs en statigs. Overdag is het er erg druk, maar ’s avonds keert de rust terug en is het een magische plek.’

Wat doe je het liefst als je vrij bent?

‘In Moskou is iedereen voortdurend bezig met verbetering. Wij grappen hier altijd over de wegen die constant onnodig vernieuwd worden. Dat zegt eigenlijk alles over deze stad: stilstand wordt gezien als achteruitgang. Ik heb hier dan ook geleerd om mezelf te blijven ontwikkelen en daarom ga ik na mijn werk naar yogalessen, schilderklassen en leer ik Duits en Nederlands. Als ik eens een weekend vrij ben, ontvlucht ik graag het drukke stadsleven. Dan zoek ik mijn familie en vrienden op in mijn geboorteplaats Sergiev Posad. Ook dat is een echte trekpleister voor toeristen vanwege de vele oude kloosters en kathedralen.’

Straatleven

Patriarshy Brug ‘Dit is mijn favoriete plek in Moskou, ik kom hier graag na mijn werk. Het uitzicht vanaf de voetgangersbrug, met aan de ene kant de Christus Verlosserkathedraal en aan de andere kant de Rode Oktober-chocoladefabriek, is vooral ’s avonds magisch.’

Patriarchvijver ‘Heerlijk rustige omgeving met een park en vijver. ’s Winters kom ik er om te schaatsen, maar het is ook de perfecte plek voor een wandeling of picknick.’

Ostozhenka ‘Een van mijn lievelingsbuurten dankzij de prachtige herenhuizen en historische gebouwen. Het is een van de duurste wijken van Moskou en maakt daarom deel uit van de zogenoemde Golden Mile.’

Zeker doen

Schaatsen ‘Nu het winter is, kan er weer op het Rode Plein worden geschaatst! De hele stad is aangekleed voor de feestdagen en dat is vooral ’s avonds prachtig.’

Varen ‘Een boottocht over de Moskva rivier is ideaal om de stad op een andere manier te bewonderen. Ik maak ook graag een wandeling langs het water.’

Metro-hoppen ‘Het metronetwerk van Moskou is een van de mooiste ter wereld. Stalin noemde het niet voor niets ‘paleizen voor gewone mensen.’

Meer tips van Anastasia Emelianova Check VIVA 51! De editie ligt van woensdag 20 t/m dinsdag 2 januari in de winkel of kan je hieronder online bestellen.