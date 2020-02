Renze Klamer: ‘Ik ben wat cynischer geworden over de liefde’

Hij heeft een heftig jaar achter de rug, met een scheiding vlak na de geboorte van zijn tweede kind. 2020 voelt voor Renze Klamer (30) als een nieuwe start. Mét zijn late-late night talkshow Laat op vrijdag én nieuwe kansen in de liefde.

Stijlvol gekleed in pak komt Renze Klamer tapperij De Eeuwige Jeugd binnenlopen.

‘Het is wel even wennen, zo’n pak,’ lacht de presentator en programmamaker. ‘Ik voel me toch het meest relaxed in een T-shirtje met een spijkerbroek. Maar nu ik die late-late night talkshow ga maken, vind ik het wel leuk om mooi in pak te gaan. We willen ook dat de gasten zich mooi aankleden, dan maak je er toch een specialer moment van. Ik heb nu zelfs een stylist, allemaal héél sjiek-de-friemel.’

Wat kunnen we van Laat op vrijdag verwachten?

‘Het is iets nieuws op NPO 1: een talkshow ná de late night talkshow en het late nieuws. Je hebt dan alle serieuze onderwerpen gehad; Laat op vrijdag is een stukje ontspanning, zodat je hopelijk met een glimlach op je gezicht naar bed gaat. Ik heb steeds twee bekende gasten, met wie ik anekdotische gesprekken voer over hun leven. Normaal gesproken krijgen talkshowgasten de vraag: wat heb je met het nieuws van vandaag?, maar in deze late-late night talkshow gaat het echt over hén. De verhalen die je normaal lachend aan je vrienden vertelt in het café. Ik vind het ook leuk om af en toe een spelletje te spelen of iets met muziek te doen. Het is echt een pilotserie, ik mag verkennen en uitproberen.’

Ben je blij met waar je nu staat in je carrière?

‘Ik ben dertig, heb een dagelijks programma op radio 1 én een soort speeltuin op de late vrijdagavond op NPO 1… als er iemand niet mag klagen, dan ben ik dat wel. Alleen wil ik van nature altijd te snel. Ik ben heel ambitieus en moet af en toe tegen mezelf zeggen: het hoeft niet allemaal nu, je hebt alle tijd.’

Maar over vijf jaar wil je de nieuwe Matthijs of Jeroen Pauw zijn?

‘Het is wel een droom van mij dat deze pilotserie uitgroeit tot een eigen programma waarin ik verschillende kanten van mezelf kwijt kan en waarin mijn gasten ook helemaal tot hun recht komen. Maar ik heb niet zoiets van: dat moet een-op-een Pauw of DWDD zijn, want ik ben niet Jeroen Pauw of Matthijs van Nieuwkerk. Zo’n programma als DWDD is juist zo succesvol omdat het als een jas om Matthijs is gaan zitten. Ik wil liever mijn eigen programma, dat míj helemaal past.’

Veel mensen vonden jouw overstap van de EO naar BNNVARA opmerkelijk…

‘Ja, ik geloof dat ik de eerste presentator was die die overstap maakte. Er waren mensen die dachten: dan ligt ie volgend jaar waarschijnlijk spuitend in de goot. Maar ik zit er nog en het voelde als een goede stap voor mij op dat moment, omdat ik iets meer afstand wilde nemen van het geloof. Ik noem mezelf nog wel christelijk, maar ik vind het fijn om even te heroriënteren. Bij de EO moesten alle nieuwe ideeën die ik verzon toch te maken hebben met het geloof, en dat begon een beetje te voelen als een belemmering. BNNVARA denkt vanuit de makers: hun vibe, energie en de mensen spreken mij heel erg aan.’

Ben je, om een cliché te gebruiken, van je geloof gevallen?

‘Het is nog steeds latent aanwezig, ik ben er niet allergisch voor. Maar ik ben het afgelopen jaar wel in een andere levensfase terechtgekomen en dat is versneld door mijn scheiding. Ik ging elke week naar de kerk en was helemaal onderdeel van die gemeenschap. Ik heb het gevoel, en misschien ligt dat aan mij hoor, dat ik niet de ruimte kreeg voor de ontwikkeling waar ik afgelopen jaar doorheen ben gegaan. Het is echt niet zo dat elke kerk een benauwend bolwerk is, ik zat niet bepaald bij een zwartekousenkerk, maar toch voelde ik die ogen prikken. Ik vind het fijn om nu even die afstand te nemen. Misschien ben ik over twee jaar wel weer diep gelovig, maar misschien ook juist helemaal niet.’

