Rico Verhoeven: ‘Ik heb dingen gezien die ik liever niet had gezien’

Sinds Rico Verhoeven (29) twee jaar geleden Badr Hari versloeg, kent heel Nederland de knuffelkickbokser. Maar: ‘Ik heb met gebroken handen en benen gevochten. Ik stop nooit.’

In het boek Rico wordt een moment in 2013 beschreven waarin jij en je vrouw nauwelijks geld hebben en jij tegen haar zegt: ‘Jacky, ik voel me nu al wereldkampioen. We gaan het redden.’

Hoe kom je aan dat ijzersterke geloof in jezelf?

‘Ja, hoe kom je daaraan? Dat geloof in mezelf is de helft. Ik had van jongs af aan een droom, een visie: dit is wat ik wil en dit is wat er moet gebeuren. Het is gewoon keihard trainen en álles ervoor doen, echt alles. En misschien nog wel belangrijker: alles ervoor laten. Daardoor komt die droom vanzelf dichterbij. Je wilt niet achteraf zeggen: had ik maar dit of dat gedaan.’

Wat laat je er op dit moment voor?

‘Nou ja, mijn sociaal leven staat nu op een heel laag pitje. Ik train weer zeven dagen per week, waarvan viermaal twee keer per dag, omdat ik fit aan het worden ben voor een wedstrijd in juni. Daarnaast ben ik druk met The Winners Workout Clinic Tour, waarbij ik overal in Nederland fitnessclinics geef. Dan heb ik ook nog interviews, fotoshoots, gastsprekersessies… Vrienden en familie zeggen altijd: wanneer zien we je nou weer eens? Tja, dat is moeilijk. Ik ben af en toe ook gewoon blij dat ik thuis ben en op de bank kan zitten.’

Heb je er ook vrienden door verloren?

‘Tuurlijk. (diepe zucht) Along the road… Ik ben bezig iets van mijn leven te maken en daar zit heel veel tijd in. Soms verlies je daardoor mensen. Ik heb een aantal vrienden die ik al mijn hele leven ken en midden in de nacht kan bellen. Dat is het belangrijkste.’

Je moeder was drank- en drugsverslaafd en je vader sleepte je dag in dag uit naar de sportschool om je kickbokskampioen te maken. Denk je dat jouw niet-makkelijke jeugd je zo ver heeft gebracht?

‘Dat denk ik wel. Ik heb dingen gezien die ik liever niet had gezien, maar die maken me tot de persoon die ik vandaag ben. Je leert ervan en weet: zo zou ik het niet doen. Ik zal mijn eigen fouten wel weer maken, maar dat is het leven.’

Wat heb je dan bijvoorbeeld gezien dat je liever niet zag?

‘Mijn moeder die veel aan de drank zat. Die liever met zichzelf bezig was dan met de kinderen. Dat doet pijn natuurlijk. Dat heb je op dat moment niet zo door, maar later valt dat kwartje wel. Ergens moet je dan een keuze maken; wat ga je daarmee doen? Mijn moeder doet de laatste jaren gewoon hartstikke d’r best. Het heeft geen zin om altijd boos te blijven en in het verleden te blijven hangen. Dingen zijn gebeurd en die kunnen we niet meer veranderen.’

Je hebt er vrede mee eigenlijk?

‘Jazeker. Ik heb ervan geleerd dat ik de dingen anders wil doen met mijn eigen kinderen. Maar inmiddels is de band met mijn moeder goed, ze komt hier ook over de vloer en ziet de kinderen.’