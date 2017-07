Ronnie Flex: ‘Ik heb geen vrienden. Muziek maken is belangrijker dan alles’

Het nieuwste album van Ronnie Flex (25) heet ‘Rémi’. En zo voelt hij zich vaak ook: alleen op de wereld. Het is de tol die hij betaalt voor het succes, redeneert hij. “Nu denk ik erover om een hond te nemen, zodat ik nooit meer alleen ben.”

Voel je je weleens alleen op de wereld?

“Soms wel. Vaak, eigenlijk. Vooral als ik aan het werk ben en dat is bijna altijd. Iedereen heeft een vaste groep vrienden die hij een keer in de zoveel tijd ziet, ik niet. Ik heb alleen mijn muziek.”

Je hebt geen vrienden?

“Klopt.”

Hoe komt dat?

“Ik weet het niet precies, maar ik denk dat het ligt aan mijn manier van leven. Ik ben toegewijd aan mijn muziek, dan verwatert al het andere. Mijn vrienden van vroeger chillen nog steeds samen, ik doe alleen niet meer mee.”

Sluit je je voor ze af?

“Niet bewust, het is zo gelopen door mijn drukke schema. En nu zit ik op een punt dat ik er ver buiten sta.”

Hoe voelt dat?

“Kut. Maar eindstand: mijn passie is belangrijker dan alles. Dus ik zie het als een tol. Als je het ene hebt, heb je het andere niet meer. Zo gaat dat in het leven. Ik denk er nu over om een golden retriever te kopen. Een trouwe vriend, zodat ik nooit meer alleen ben.”

Vroeger noemde je moeder je Remi, toch?

“Ja, als ik stout was. En omdat ik soms egoïstisch ben. Dat zie je al aan het feit dat ik vriendschappen laat vallen voor muziek. Soms haat ik mezelf, bijvoorbeeld als ik lang niet bij mijn opa en oma ben geweest en er dan in de weinige vrije tijd die ik heb voor kies om jonko te gaan roken.”

Wat doe je als je dat beseft?

“Dan heb ik spijt, omdat ik mijn tijd beter kon besteden. En natuurlijk ga ik dan gauw bij ze langs, maar als je zo’n eenzaam leven leidt, moet zoiets echt vanuit jezelf komen. Ik heb geen klankbord, niemand die tegen me zegt: ga er even heen. Ik ben volwassen en zou daar niemand voor nodig moeten hebben, maar toch merk ik dat ik het moeilijk vind om bepaalde keuzes te maken. Ieder mens heeft z’n slechte kanten.”

