Roos (36): ‘Die hevige passie tussen ons is nooit weggegaan’

In de rubriek Poezenalbum deelt een lezer elke week de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel.

Roos is 36 jaar oud en werkt in de ouderenzorg. Ze heeft sinds anderhalf jaar een latrelatie. In totaal heeft Roos 9 bedpartners gehad en 3 relaties. Met haar ex-man heeft ze een dochtertje van vijf en ze noemt haar vagina, vagina.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Eindelijk tevreden sinds ik mijn vriend heb ontmoet en soms een beetje ongeduldig omdat we elkaar niet elke dag kunnen zien.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Met mijn ex-man dacht ik het gevonden te hebben: huisje-boompje-beestje. Maar het benauwde me al snel. Ik ontdekte dat hij zich anders voordeed dan hij is. Toen wist ik: als ik nu de knoop niet doorhak, word ik een doodongelukkig mens en geen leuke moeder. Na de scheiding voelde ik me vrij. Geen verplichtingen aan een man, niet elke dag met confetti hoeven strooien, omdat hij dat van je verwacht. Ik had zin in het vrijgezellenbestaan: lol maken met vriendinnen, af en toe een flirt oppikken. Maar het liep anders. Al snel kwam ik Koen tegen, die maar in mijn hoofd bleef zitten. Eigenlijk was hij helemaal niet aardig, ongeïnteresseerd zelfs, dus liet ik het gaan. Maar na een tijdje zocht hij contact en gingen we op date. Hij intrigeerde me. Hij is eigenzinnig, staat op dezelfde manier in het leven als ik en hij laat niet zo snel over zich heen walsen als mijn ex. De eerste keer hebben we, heel keurig, alleen gezoend. Na een week van spannende appjes sturen, belandde ik op een verjaardag van wildvreemden – zijn vrienden. De seksuele spanning tussen ons was niet te houden. Na een uur hebben we een taxi naar zijn huis gepakt om daar de beste seks ooit te hebben. Die hevige passie tussen ons is nooit weggegaan.

In bed, maar ook in onze relatie. Hij geeft me tegengas, dat vind ik supersexy. We zijn elkaar nog steeds aan het ontdekken en doen het twee tot vier keer per week.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Twee keer in de week, daar ontspan ik van. Liefst in mijn eentje, maar als hij wil meekijken, mag dat ook. Wat dat betreft voel ik me niet snel ongemakkelijk.’

Waar schaam je je voor in bed?

‘Beffen vind ik een gevoelig ding. Het lukt me soms niet om me helemaal te ontspannen, dus kom ik niet altijd tot een hoogtepunt. Dat vind ik niet erg, maar ik wil niet dat hij denkt dat ik het niet lekker vind.’

Hoe doe je het ’t liefst? ‘Als het spontaan gebeurt. Het maakt me niet uit waar; als hij aan mijn borsten zit, word ik helemaal wild. Dan heb ik nog maar heel weinig nodig om klaar te komen. Dat had ik niet in vorige relaties, ik kan me ook niet voorstellen dat iemand anders dan mijn huidige vriend dat in mij kan opwekken. Ook ben ik erachter gekomen dat grootte er écht toedoet, dan voel je tenminste wat.’

Hoe doe je het ’t liefst?

‘Als het spontaan gebeurt. Het maakt me niet uit waar; als hij aan mijn borsten zit, word ik helemaal wild. Dan heb ik nog maar heel weinig nodig om klaar te komen. Dat had ik niet in vorige relaties, ik kan me ook niet voorstellen dat iemand anders dan mijn huidige vriend dat in mij kan opwekken. Ook ben ik erachter gekomen dat grootte er écht toedoet, dan voel je tenminste wat.’

Ben je monogaam?

‘In deze relatie wel, en dat wil ik ook blijven. In vorige relaties ben ik niet altijd even netjes geweest.’

Wat zou je nog willen ontdekken in bed? ‘We proberen al veel uit qua standjes. Een trio lijkt me niks: ik wil hem niet bezig zien met een ander. Maar ik zou het zelf nog weleens met een vrouw willen doen.’

Wat zou je nog willen ontdekken in bed?

‘We proberen al veel uit qua standjes. Een trio lijkt me niks: ik wil hem niet bezig zien met een ander. Maar ik zou het zelf nog weleens met een vrouw willen doen.’

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 42-2018. De editie ligt in de winkel t/m 24 oktober. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.