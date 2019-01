Roos Dickmann: ‘Van jezélf houden is het belangrijkste wat je in dit leven kunt doen’

Want: de 22-jarige actrice (bekend van Soof: Een nieuw begin) brengt de gedichtenbundel Ik ook van mij uit.

Wat heb je met poëzie?

‘Toen ik op de middelbare school zat, vond ik het maar gedweep. Vooral omdat ik me als jongere niet echt kon identificeren met de gedichten die werden behandeld. Maar toen ik een jaar Nederlands studeerde, ben ik het meer gaan waarderen. Ik luister graag naar Nederlandse hiphop en begon de lyrics aan poëzie te linken. Toen ben ik zelf begonnen met het schrijven van gedichten.’

Waar schrijf je zoal over?

‘Een groot deel van mijn bundel is autobiografisch. Mensen die naar mijn voordrachten zijn geweest, zullen denken dat ik enkel over de nacht, seks en poep rijm, maar met deze bundel ga ik echt de diepte in. Demoon-syndroom gaat bijvoorbeeld over een tijd waarin ik heel somber was en antidepressiva slikte. Verder wissel ik luchtige en zware onderwerpen met elkaar af; ik schrijf over de dood, over liefde, over meisjes die zichzelf willen vinden in Thailand, maar daarin falen. Heel uiteenlopend.’

Vanwaar de titel Ik ook van mij?

‘Gedichten worden vaak geschreven over een ander. De dichter is bijvoorbeeld verlaten en schrijft over de liefde die hij of zij nog voelt voor de ex of whatever. Ik wilde het anders doen, omdat juist van jezélf houden het belangrijkste is wat je in dit leven kunt doen. In mijn bundel kwijn ik dus niet weg in zelfmedelijden, ik schrijf voor en over mezelf. Omdat het zo persoonlijk is, voelt dit voor mij naakter dan in m’n blote tieten op het toneel staan. Ik vind het doodeng. Hoe dichterbij de release komt, hoe banger ik word. Het is een emotionele rollercoaster.’

Hoe staat het volgens jou met het imago van de poëzie, anno 2019?

‘Steeds meer jonge schrijvers voelen zich aangesproken tot poëzie. Het wordt toegankelijker voor de jeugd, omdat er meer werk beschikbaar is dat hen aanspreekt. Tim Hofman, rapper Akwasi, Lars van der Werf: allemaal jonge mensen die aan het dichten zijn geslagen. Persoonlijk vind ik gedichten van Slauerhoff en Willem Wilmink ook prachtig, maar ik begrijp dat dat niet voor iedereen is. Jonge mensen kunnen zich makkelijker identificeren met werk van millennials.’

Beeld: Peter Smulders