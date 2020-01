Michelle: ‘Ik kan me weleens onzeker voelen over mijn salaris’

In Money Talks geven verschillende vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En bij welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s financiële expert Renée Lamboo geeft hier wekelijks tips voor.

Illustrator Michelle de Gruijl (31) verdient voor haar gevoel niet veel, maar wél genoeg om een gelukkig leven te leiden.

‘Na een zoektocht van vijf jaar ben ik me sinds een halfjaar aan het specialiseren als journalistiek illustrator. Denk aan beeldverhalen die gaan over maatschappelijke onderwerpen. Dat kan in de vorm van een serie beelden, als strip of als ondersteuning van een artikel. Mijn eerste project is een getekende reportage over ongedocumenteerde vluchtelingen. Zij wonen naast het gebouw waar mijn atelier zit. Dit is een eigen project waar ik subsidie voor heb gekregen. Verder heb ik de afgelopen jaren als vormgever diverse opdrachten gedaan en werk ik inmiddels alweer tweeënhalf jaar zo’n twee dagen per week als freelance vormgever bij de Volkskrant.’

‘Vijftig uur. Naast mijn vaste dagen bij de Volkskrant, doe ik ook andere vormgeefklussen.Ik maak bijvoorbeeld infographics voor PostNL. De tijd die ik dan nog over heb, besteed ik aan mijn eigen project. Het is mijn doel om uiteindelijk fulltime als journalistiek illustrator aan de slag te gaan. Ik zit nu nog in de opstartfase en op deze manier heb ik in elk geval een stabiel inkomen.’

‘Dit is de eerste keer dat ik mijn uitgaven zo precies op een rij zet, ik heb het overzicht altijd in mijn hoofd. Niet tot op de eurocent, maar ik schrik nergens van. Omdat ik niet veel verdien, móét ik er ook wel de hele maand mee bezig zijn. Bij elke extra uitgave weeg ik ook altijd eerst af of het kan. Voor een ander lijkt het misschien ongeorganiseerd, maar in mijn hoofd is dat niet het geval.’

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 1400

Michelle: ‘Mijn inkomsten schommelen enorm,

omdat het aantal opdrachten per maand nogal wisselt en ik dus veel tijd steek in mijn eigen project.

Over het algemeen verdien ik wel genoeg om dit bedrag maandelijks als salaris aan mezelf uit te keren. Daar kan ik me nog weleens onzeker over voelen. Helemaal als ik van die succesverhalen hoor van zelfstandig ondernemers met veel spaargeld.

Al ben ik er wel achter gekomen dat ik ook helemaal niet veel nodig heb om een gelukkig leven te leiden. Voor mij bijvoorbeeld geen tien nieuwe kledingstukken per maand.’

Uitgaven per maand

Huur inclusief gas, water & licht € 675

Zorgverzekering € 110

Boodschappen € 250

Drankje drinken/uit eten gaan € 100

Overige zaken, zoals reiskosten € 100

Huur atelier € 50

Boekhouder € 50

Kapper € 20

Kleding € 75

Sporten € 50

Sim Only abonnement € 20

Diverse goede doelen € 20

Michelle: ‘Ik kom meestal nét uit. Vaak komt het erop neer dat ik de laatste week van mijn salaris de koffietjes buiten de deur even skip. Verder bezuinig ik het eerste op uit eten gaan en kleding kopen. Als ik iets koop, is het vaak tweedehands. En ik ben vooral tevreden met wat ik heb. Nieuwe setjes bedenken met bestaande items maakt me ook nog eens creatief. Dat geldt ook voor het doen van boodschappen. Zo probeer ik regelmatig naar de markt te gaan en vind ik het een sport om de lekkerste recepten te bedenken voor weinig. Aan rood staan heb ik een hekel. Dat gebeurt bijna niet. En bij hoge nood kan ik gelukkig geld lenen van mijn ouders.’