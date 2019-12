Sam Feldt (26): ‘Ik red liever de wereld dan dat ik heel beroemd word’

Zijn monsterhits kennen we van de radio, maar verder is Sam Feldt (26) lang niet bij iedereen bekend. Daar gaat nu verandering in komen, want de dj & producer heeft een missie. ‘Ik wil laten zien dat ik het tofste leven leid als dj, maar wel op een duurzame manier.’

Je heet eigenlijk Sammy Renders, toch?

‘Officieel heet ik Sammy Boeddha Renders. Toen ik geboren werd en mijn vader me op zijn hand nam, zag hij dat ik heel lange oorlellen had. Dus dacht hij: ik ga mijn zoon Boeddha noemen. Daar heeft hij wel een nachtje voor op het gemeentehuis moeten doorbrengen, want officieel mag je je kind niet naar een heilige vernoemen. Maar mijn vader ging niet weg totdat hij zijn zin had doorgedrukt, en uiteindelijk is het hem gelukt. Nu heet ik dus Sammy Boeddha, niet omdat we zo boeddhistisch zijn, maar puur vanwege die oren, die overigens redelijk zijn bijgetrokken.’

Klopt het dat je een hit had zodra je je naam veranderde?

‘Nou, dat zit zo: ik was al een hele tijd bezig met draaien en muziek maken onder de naam Dr. Papasov. Dat ging lekker, ik had mijn boekingen in Nederland, maar ik werd nooit getekend. De muziek die ik maakte was ook vrij hard en ik wilde iets anders maken: melodischer, vrolijker, vocaler en radiovriendelijker. Duitse dj’s doen het goed in dat genre, dus ik heb op Google ‘German last names’ ingetikt. En toen stuitte ik op Feldt, wat wel lekker bekte – dus in vijf minuten heb ik die naam bedacht. De eerste plaat die ik onder Sam Feldt produceerde, was een remix van Fell in love with an alien van The Kelly Family, en die stuurde ik naar Spinnin’ Records. Tot dat moment had ik nog nooit een reactie gekregen op mijn platen, maar met mijn nieuwe naam én stijl hapten ze meteen toe en kreeg ik een platencontract.’

En toen is het heel snel gegaan…

‘Klopt, ik heb daar vijf jaar geleden getekend en begon eerst met een paar remixes. Ik had een bescheiden succesje met Zelfs je naam is mooi van Henk Westbroek en een jaar later bracht ik een remix van Show me love van Robin S uit. Dat nummer is toen zo hard gegaan in Engeland en Amerika dat in één klap het fundament werd gelegd voor mijn internationale carrière.’

Is het gek dat iedereen je hits – zoals Summer on you en Post Malone – kent, maar jouzelf minder goed?

‘Dat is de muziekcultuur van tegenwoordig, vooral bij dertigplussers: je hoort een nummer op Spotify, maar negen van de tien keer neem je niet de moeite om te kijken wie het heeft gemaakt. Hierdoor worden veel artiesten achter de muziek niet ontdekt. Dat is nu mijn grote uitdaging: zorgen dat de mensen die mijn muziek kennen, mij ook beter leren kennen, naar mijn feesten komen en me blijven volgen.’

Zat die ambitie om dj te worden er altijd al in bij jou?

‘Ja, ik was er vanaf mijn elfde mee bezig, vroeg voor elke verjaardag geld, en daar kocht ik dan nieuwe apparatuur, rookmachines, stroboscopen en discolampen van; mijn slaapkamer was net een club. Elke keer als ik een boeking had – wat betekende: voor vijftig euro zes uur lang draaien op een kinderfeestje – laadde ik samen met mijn vader alles in de auto. Zo heb ik jarenlang gedraaid, totdat ik er op mijn veertiende klaar mee was. Maar toen kwam ik op mijn zeventiende een club in Albufeira binnen en zag ik Billy the Kid draaien. Ik wist meteen: ik wil daar in die dj-booth staan en mensen een mooie avond bezorgen. Weer thuis heb ik een dj-controller gekocht, die je aan je laptop kunt linken, en ben ik muziek online gaan zetten. Wel deed ik er nog een studie Advanced Business Creation bij, en heb ik een aantal bedrijfjes opgezet, omdat ik niet dacht dat ik er daadwerkelijk mijn beroep van zou kunnen maken.’

Je noemt jezelf ‘een dj met een missie’…

‘Klopt, ik heb mijn eigen stichting Heartfeldt Foundation opgezet, waarmee ik me inzet voor duurzaamheid binnen en buiten de dance. Ik ben vegetarisch opgevoed. Mijn moeder is een hippie die met haar Volkswagenbusje reggaefestivals afgaat en mijn vader woont buitenaf en verbouwt zijn eigen eten. Natuurlijk verzet je je daartegen als tiener, en wil je juíst die frikadel eten. Maar toen ik ouder werd, kwam ik erachter dat die roots er bij mij ook in zitten. Twee jaar geleden besefte ik dat mijn leven haaks stond op de ideologie waarmee ik ben opgegroeid. Toen ben ik gaan kijken: wat kan ik veranderen? Ik wil het draaien niet opgeven, maar ik kan wel mijn bereik gebruiken om mensen te inspireren om naar hun eigen levensstijl te kijken. Veel mensen denken bij duurzaamheid dat je niks leuks meer mag of een geitenwollensokken-mentaliteit moet aannemen. Ik wil juist laten zien dat ik het tofste leven leid als dj, maar wel op een duurzame manier.’