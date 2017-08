Sander Kok: ‘Taal kan zo erotisch zijn’

Wie is toch die knappe kop die ineens bij De slimste mens opdook? Sander Kok (35), aangenaam. Internationaal model. Maar bovenal: literair talent. Met lovende kritieken voor zijn debuutroman Smeltende vrouw en Herman Brusselmans als grootste fan.

Tekst: Fleur Meijer | Foto’s: Maaike van Haaster

Elke dag hebben er, wat is het, 1,4 miljoen mensen naar je gekeken bij De slimste mens. Keek je ernaar uit om bekend te worden?

‘Toen ik gevraagd werd, was mijn eerste reactie: nee, dit past niet bij mij. Onder druk presteer ik slecht, althans, dat dacht ik. En De slimste mens is natuurlijk vooral een behendigheidsspel. Straks ga ik af, dacht ik. Krijg ik black-outs. En dan kom ik ook nog eens op tv, moet ik praten voor de camera… Nee, het past niet bij me. Ik ben van nature verlegen.’

Toch zei je uiteindelijk ‘ja’.

‘Precies daarom eigenlijk. Ik wil niet verlegen zijn. En daarbij: het is een mooie manier om mijn boek onder de aandacht te brengen. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. En het viel me niet tegen, ondanks de zenuwen. Popmuziek, voedsel, het plantenrijk: allemaal onderwerpen waar ik echt niets van afweet. Maar van geschiedenis, kunst en literatuur weet ik wel veel. Daarmee kom je blijkbaar nog best ver.’

Over modellen bestaan veel vooroordelen. Voel je behoefte dat imago bij te stellen?

‘Ja. Modellen staan bekend als dom en oppervlakkig. En mochten ze toevallig wél slim zijn, dan zijn ze toch nog oppervlakkig. Nu wil ik niet per se het tegendeel beweren: de modewereld gaat nou eenmaal over de buitenkant. Ik wil alleen wel graag dat men me serieus neemt als schrijver: juist op artistiek gebied ben ik enorm ambitieus. Toen ik de eerste stukken van mijn roman opstuurde naar uitgevers, verzweeg ik dat ik model was. Bewust, ik wil alleen gelezen worden omdat mijn boek goed is, niet omdat mijn foto het zo leuk zou doen op de achterflap.

Mijn leven als model en mijn leven als schrijver hebben helemaal niets met elkaar te maken: ik schrijf niet met mijn uiterlijk. Natuurlijk, als ik op de set sta, komt er weleens een mooie zin naar boven. Sowieso kan alles wat ik zie als inspiratie dienen. Maar ik heb me altijd voorgenomen nooit over de modewereld te schrijven. Write what you know, zeggen ze, maar dat wantrouw ik. Al merk ik wel dat ik daar heel langzaam van terug begin te komen. Misschien dat ik mijn ervaringen in de verre toekomst toch in een boek verwerk.’

Je hebt vast genoeg gezien om een geweldig Bret Easton Ellis-achtig verhaal te schrijven.

‘Ja, dat bedoel ik exáct. Maar nog niet in de komende tien jaar. Ik wil eerst andere boeken schrijven, beter worden, nog mooiere zinnen maken. Ik ben echt een zinnenlezer. Ik hou ervan om woorden te proeven op mijn tong. Een goede zin voel je in je buik, die wil je een paar keer uitspreken. Taal kan zo erotisch zijn. Het klinkt misschien koket, maar ik móét schrijven. Als ik niet schrijf, word ik ongelukkig, chagrijnig, moeilijk voor mijn omgeving. Dan voelt het net alsof ik er niet echt ben. Alsof het leven aan me voorbij vloeit. Pas als ik dingen op kan schrijven, al is het in een dagboek, heb ik het gevoel dat ik echt dingen heb meegemaakt. Snap je? Of is dit heel belachelijk?’

Ik vind van niet.

‘Gelukkig. Aan Smeltende vrouw heb ik vier jaar gewerkt. In vliegtuigen, hotels, thuis, overal. Ik was zo blij toen ik het manuscript eindelijk had ingeleverd. Ik heb me vier maanden lang onafgebroken dolgelukkig gevoeld. En ik kan je vertellen: ik ben niet eerder zó stabiel gelukkig geweest.’

Wie?

Naam: Sander Kok

Leeftijd: 35

Studie: literatuurwetenschap en kunstgeschiedenis

Is: schrijver en internationaal model

Kennen we van: zijn debuutroman Smeltende vrouw en als kandidaat van het televisieprogramma De slimste mens

Relatie: heeft sinds drie jaar een vriendin. Woont (nog) niet samen

