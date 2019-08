We belden even met Sanne Franssen, want: het cabaretduo De Fransse Eijkel (dat ze vormt met Christian van Eijkelenburg) staat in september in de theaters met show nummer twee: Subtropique.

Voor de mensen die jou nog niet kennen: hoe is het om Sanne Franssen te zijn?

‘Ha! Dat is leuk. Ik ben een duizendpoot. Sinds mijn afstuderen aan de Frank Sanders Akademie ben ik fulltime aan het werk. Tijdens mijn studententijd woonde ik met Christian in het Frank Sanders-huis. We maakten continu grappen. Aan de keukentafel, met een bord spaghetti voor de neus, bespraken we onze dromen. We maakten een voorstelling voor het Amsterdams Kleinkunst Festival, waarmee we de publieksprijs wonnen. Toen is het balletje gaan rollen.’

Waar gaat jullie nieuwe voorstelling over?

‘Het verhaal speelt zich af in een subtropisch zwemparadijs. We doen herkenbare sketches. Denk: irritaties op het strand die we helemaal uitvergroten. We werken samen met Paul Groot, van Koefnoen, die ons helpt met teksten aanscherpen. Dat is supervet en leerzaam.’

Wat maakt jullie uniek?

‘We maken geen stand up-comedy. We maken alles theatraler, met gekke dansjes en absurdistische muziekjes. We lipsyncen ook. Vorig jaar hadden we een act met de stemmen van Tommy en Annika. Het publiek vond dat erg leuk. Daar ligt onze kracht, merken we.’

Zijn er vaak bloopers?

‘Zo af en toe. We hoeven elkaar maar één blik te geven en weten precies wat de ander denkt. We voelen elkaar heel erg aan. Dat maakt de voorstelling tegelijkertijd ook goed. Soms zit er iemand in de zaal – vaak een vrouw – die zo hard moet lachen, en zo veel geluiden maakt dat het lijkt alsof diegene stikt. Dan kunnen we onszelf vaak niet bedwingen, maar we spelen natuurlijk wel gewoon door. Vorig jaar had ik mijn grootste blooper. Ik had een visserspak aan en had maar tien seconden om mezelf om te kleden in de coulissen. Omdat ik zo hard zweette, lukte dat voor geen meter en stond ik als een bezetene dat ding uit te trekken. Uiteindelijk strompelde ik half aangekleed het podium op. Maar ach, grappig was het wel.’

Even bellen met’ is afkomstig uit VIVA 32-2019. Deze editie ligt t/m 13 augustus in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Beeld: ANP