Sanny Verhoeven meets Silke Tijkotte: ‘Onzekerheid houdt je scherp’

Met succes: jullie zijn zelfs net je eigen winkel gestart…

‘Tot en met 30 november kun je de Let it Grow Concept Store in Amsterdam Centraal Station bezoeken. Hier vind je onze eigen producten die weer gekoppeld zijn aan de thema’s: trust, hope en focus. Zo staat lavendel bijvoorbeeld voor trust. Uit ons onderzoek blijkt dat deze geur bijdraagt aan het vertrouwen tussen mensen. Dat helpt weer bij contact leggen en is dus ook goed voor ondernemers tijdens het zakendoen. Focus vind je in de vorm van zaden voor de groene monsteraplant. Door je te omringen met planten, kun je beter focussen, zo blijkt ook uit ons onderzoek. En tot slot hope in de vorm van zonnebloemzaden. De kleur geel maakt je hoopvol en zekerder.’

Je bedrijf is in een jaar enorm gegroeid. Wat is jouw belangrijkste carrièreles?

‘Vertrouw altijd op je intuïtie, en twijfel daar niet aan. Al is een beetje onzekerheid niet verkeerd. Dat houdt je scherp.’

Is er ook iets minder leuk aan het succes?

‘Bij succes hoort ook kritiek. Iedereen mag natuurlijk iets van ons vinden. En er zijn altijd mensen met een andere visie. Heel veel geld verdienen is nu bijvoorbeeld nog niet haalbaar, al denken sommige mensen daar anders over. Let it Grow heeft een langetermijnstrategie. Toch zal er altijd spanning zijn tussen de tijd die je krijgt en de tijd die je nodig hebt.’