Sarah Chronis: ‘Ik deed me dommer voor dan ik ben’

Actrice Sarah Chronis zette iedereen op het verkeerde been en wist zo Wie is de mol? te winnen. Geen mollenstreken, maar gewoon onhandigheid én, vooruit, slim acteerwerk. ‘Het kwam me goed uit om dat naïeve meisje te spelen.’

‘Gefeliciteerd, goed gedaan!’ ‘Ik dacht écht dat jij de mol was.’ We zitten nog geen tien minuten in het Amsterdamse Soho House of er zijn al drie mensen op Sarah Chronis afgestapt om haar aan te spreken op haar deelname aan het populaire tv-programma. Het is daags na de finale, waarin Merel Westrik de mol bleek en Sarah tot winnaar werd gekroond. ‘Veel mensen geloven het nog steeds niet. Zelfs mijn eigen familie zat op mij,’ vertelt de 32-jarige blondine, die haar acteertalent duidelijk slim heeft ingezet in het spel.

Welke tactiek heb je gebruikt om te winnen?

‘Toch wel de underdog zijn. Het kwam me heel goed uit om dat kleine, onschuldige, naïeve meisje te spelen. Niemand nam mij echt serieus als concurrent en daardoor had ik vrij spel om informatie van iedereen te krijgen. Daarnaast heb ik in aflevering zeven de gok genomen om vol op Merel te gaan zitten. Anderen hadden veel jokers en ik dacht: als ik nu ga spreiden over de kandidaten, is de kans groot dat ik naar huis moet. Op dat moment twijfelde ik tussen Merel en Rick Paul. Had ik voor die laatste gekozen, dan was ik keihard naar huis gegaan. Het moment dat ik in die aflevering een groen scherm kreeg, voelde ik dat ik echt een kans had om te winnen. Die test was voor mij eigenlijk de echte finale.’

Veel mensen zagen je onhandigheid aan voor ‘mollen’. Was dat gespeeld?

‘Nee, ik kan écht onhandig zijn. Ik ben dyslectisch en om heel eerlijk te zijn, ben ik ook geen megaster in rekenen. Maar ik moet zeggen dat ik dat vanaf aflevering drie allemaal wel heb uitvergroot, omdat ik merkte dat het in mijn voordeel werkte. Ik heb me dommer voorgedaan dan ik ben. En ondertussen schreef ik alles op van iedereen.’

Wilde je altijd al meedoen aan Wie is de mol?

‘Absoluut, ik ben een enorme spelletjesfanaat en dit was serieus mijn grootste droom. Ik heb altijd ‘nee’ gezegd tegen andere programma’s, omdat ik wist: er is maar één ding dat ik echt graag wil. Ik was al een fanatiek kijker, zo iemand die schreeuwend voor de tv zit. Het is trouwens wel een stuk heftiger als je zelf meedoet. Op tv zie je een aflevering van een uur, maar voor ons is dat 48 uur waarin het spel nooit stopt. Zelfs op je hotelkamer gaat het door, omdat je elke avond kiest met wie je een kamer deelt. In het begin vond ik het lastig om dat spelletje uit te zetten, ik bleef maar bezig in mijn hoofd. Totdat Evelien (de Bruijn, red.) tegen me zei: ‘Saar, probeer het een beetje los te laten en ook te genieten van wat je meemaakt.’’

Vond je het moeilijk dat je zo lang je mond moest houden?

‘Ja joh, ik heb een jaar met een geheim rondgelopen! Ik durf er nog steeds niet goed over te praten. Tegen mijn vrienden buiten het vak had ik gezegd dat ik te druk was om af te spreken, omdat ik ‘Nieuwe buren’ moest draaien. En tegen vriendinnen in het vak zei ik dat ik tien dagen in Frankrijk zat. Ik dacht: als ik zeg dat ik drie weken weg ben, weet iedereen hoe laat het is. Ik mocht mijn agent, die ook een goede vriendin is, inlichten. En nog één vertrouwenspersoon, dat werd mijn vriend. ’s Nachts had ik gewoon mijn telefoon. Dan was het heel fijn om even mijn ei bij hen kwijt te kunnen en te reflecteren.’

De prijzenpot was extreem laag dit jaar, baalde je daar niet van?

‘Nee, ik denk alleen maar: tienduizend euro, weet je wel hoeveel dat is? Ik wil even goed nadenken over wat ik met het geld ga doen. Ik investeer het graag op een goede manier. Een reis naar Japan staat sowieso hoog op mijn verlanglijstje.’

Je bent vanaf deze week te zien in Goede tijden, terwijl je eerder aangaf wel klaar te zijn met soap. Waarom zei je toch ja?

‘Het is een onwijs leuke en interessante rol, waarvoor ik tien dagen in Lapland mocht filmen. Dat was sowieso al een feestje. Veel mag ik er nog niet over vertellen, maar ik heb echt onderzoek moeten doen vooraf. Na ONM heb ik altijd gedacht: zoiets ga ik niet meer doen. Maar dit is een tijdelijke rol, die lang genoeg duurt om weer even te genieten en die nostalgie op te halen.’

Heb je het gevoel dat er genoeg werk voor je is?

‘Ik heb het geluk dat ik van het acteren kan leven. Al zou ik liegen als ik zeg dat het niet pittig is en ik nooit zonder werk zit. Elke keer moet je weer auditie doen, strijden voor een rol en negen van de tien keer word je afgewezen. Daar moet je tegen kunnen. Vroeger vond ik dat moeilijk, dan dacht ik: ik was dus slecht. Maar inmiddels kan ik denken: ik was blijkbaar niet het juiste type voor die rol. Als het rustiger is qua werk, ga ik een mooie reis maken. Lekker sporten, tekenen en schilderen of zelf dingen ondernemen; zo heb ik een make-upbedrijfje gehad. Ik verzin altijd wel weer iets nieuws, want ik kan niet stilzitten.’