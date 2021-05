Sarah Chronis (34) is bevallen van haar zoontje Novi. In de zwangerschap sprak VIVA Mama haar: ze was heel ontspannen. ‘Nu maar hopen dat ik als moeder ook zo relaxed ben.’

Als we elkaar spreken via Zoom en haar gezicht in beeld verschijnt na het gebruikelijke ‘Hoor jij mij? Ik hoor jou niet namelijk. Nee, ik zie je ook niet. Huh, wat gek. Oh ja, nu wel’ oogt ze ontspannen. Een comfortabele donkergroene trui, haar gezicht onopgemaakt, blonde haren in nonchalante lokken om haar hoofd.

Ze is bij haar schoonouders, vertelt ze, in the middle of nowhere, dus als het beeld af en toe vastloopt, ligt het daaraan. Haar vriend Kay Greidanus had daar iets te doen en zij had niets om handen, dus dacht ze: ik ga mee. Beetje hangen, rommelen, samen zijn. Het is kenmerkend voor de ontspannen bubbel waar ze het grootste deel van de zwangerschap in zitten.

Ben je altijd zo relaxed?

‘Nee, eigenlijk helemaal niet, dat is het grappige. Ik ben heel perfectionistisch en normaal gesproken bereid ik alles altijd tot in de puntjes voor. Eigenlijk had ik gedacht dat die eigenschap tijdens de zwangerschap nog extra uitvergroot zou worden, maar het tegendeel is dus waar: ik blijk de relaxedheid zelve.’

Fantaseer je weleens over hoe je als moeder zal zijn?

‘Ja. Ik hoop dat ik mijn kind hetzelfde mee kan geven als mijn ouders mij hebben meegegeven. Vrijheid. Vertrouwen in wie je bent en wat je kunt. De ruimte om je eigen pad te kiezen. Ik heb een heel vrije jeugd gehad. Mijn ouders hadden zelf allebei een vrij en creatief beroep. Ik groeide op in een huis met een atelier, vol kleuren, vol dieren. We woonden in Bussum en waren ‘dat rare artistieke gezin’ uit de buurt. Maar ik heb dat altijd heerlijk gevonden. Ik werd gestimuleerd om zelf te ontdekken wat ik leuk vond en waar mijn hart lag.’

‘Mijn moeder is actrice, maar heeft me nooit gepusht om hetzelfde te gaan doen of het juist afgeraden. Ik moest het vooral zelf allemaal maar uitproberen en ontdekken. Met een open blik ervaringen aangaan, de wereld zien: dat hebben ze mij geleerd. Ik herinner me dat ik op mijn derde al bij mijn vader op z’n rug zat in Thailand. Op mijn vijftiende reisde ik alleen. Op mijn zeventiende vertrok ik voor zeven maanden naar Brazilië. Mijn ouders zagen zichzelf als de begeleiders op onze eigen reis door het leven. Die vrijheid en dat basisvertrouwen: ik hoop dat ik mijn kind hetzelfde mee kan geven.’

Jouw jeugd klinkt bijna als een soort ideaal uit een kinderboek. Leg je de lat voor jezelf als moeder straks dan niet ontzettend hoog?

‘Oh man, enorm! En ik ben ook nog eens een Maagd, qua sterrenbeeld. Die zijn al erg perfectionistisch. Dus ik moet echt mijn best doen om al die ideaalplaatjes die ik in mijn hoofd heb los te laten en mezelf daar niet gek mee te maken. Want ik kan het allemaal nog zo leuk bedenken van tevoren, maar ik wéét niet hoe ik straks zal zijn als moeder. Net zoals Kay niet weet hoe hij straks zal zijn als vader. Dat zullen we samen moeten gaan ontdekken.’

Praten jullie daarover?

‘Ja, heel veel. Hij is zelf ook op een vrije manier opgevoed, dus we dromen samen van onze eigen Villa Kakelbont-boerderij met kippen en konijnen. Sowieso willen we de zorg voor onze kinderen straks fifty-fifty gaan verdelen. Zo zijn we het allebei vanuit onze eigen jeugd gewend en zo willen we het zelf ook graag doen.’

Jij bent 34, hij 29. Merk je dat hij jonger is?

‘Juist niet, eigenlijk. Ze zeggen vaak dat vrouwen geestelijk wat ouder zijn dan mannen, maar bij ons is het echt andersom. Kay is vijf jaar jonger, maar het voelt alsof hij vijf jaar ouder is. Met bepaalde stappen loopt hij vaak net iets op mij voor. Ook met wonen bijvoorbeeld. We hebben nu een heel fijn huis midden in het centrum van Amsterdam, maar over een jaar willen we de stad uit. Naar dat boerderijtje ergens in het groen, lekker rustig. Als het aan Kay had gelegen hadden we dat een jaar geleden al gedaan.’

TekstL Floor Bakhuys Roozeboom | Foto’s: Esmée Franken

