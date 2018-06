Say what! Zó krijg je een tepelorgasme

Een orgasme door alleen penetratie of clitorale stimulatie? Think again. Vrouwen (en mannen!) kunnen ook een tepelorgasme krijgen. Eh…wat? VIVA legt het uit.

Nipplegate

Er leiden meer wegen naar een orgasme, maar vaak genoeg richten we ons alleen op de route to down there. In het heetst van de strijd worden de tepels nog weleens overgeslagen en dat is zonde, zo zeggen onderzoekers van The journal of sexual medicine. Het strelen, zoenen, zuigen en likken van de tepels maakt namelijk hetzelfde stofje in de hersenen vrij als wanneer de clitoris of vagina wordt gestimuleerd. Deze oxytocine zorgt voor extra bloedtoevoer naar en het samentrekken van de vagina. En dát, dames en heren, kan zomaar resulteren in een majestueus hoogtepunt. Overigens hebben niet veel vrouwen dit fenomeen aan den lijve ondervonden: uit onderzoek van Rutgers University blijkt dat 29% van de vrouwen ooit een dergelijk orgasme heeft gehad.

Tepel toys

Je tepelorgasme naar een hoger niveau tillen? Dat kan met een seksspeeltje speciaal voor de tepels. Denk aan trillers, zuignapjes of klemmen. De toys bestaan in allerlei vormen, kleuren en maten en de vibraties kunnen een verrassend

lekker gevoel geven. Door tepelpompjes ontstaat een vacuüm; de tepels worden naar binnen gezogen en dat maakt ze groter en gevoeliger. Tepelorgasmegoeroes op YouTube (ja, die bestaan écht) zweren erbij. Dus: experimenteer, communiceer en maak je borst maar nat voor een spetterend nipplegasm.

Tease die tepel

Voor een tepelorgasme geldt: oefenen, oefenen, oefenen. Begin bij de zijkant van de borst en werk langzaam naar de tepels toe. Knijp zachtjes, peil wat je geliefde lekker vindt. Lik rondjes om de tepel en rol het tepelknopje tussen duim- en wijsvinger langzaam heen en weer. Het allerbelangrijkste: heb geduld. De climax kan zo’n twintig minuten op zich laten wachten. Ontspan, geloof erin and you will succeed.

Hij wil ook

Ook mannen zijn lichamelijk in staat om een tepelorgasme te krijgen. Hoewel er weinig onderzoek is gedaan naar tepelorgasmes bij de heren, zeggen ook zij, in uiterst geile gemoedstoestand, te kunnen klaarkomen door stimulatie van de tepels.

