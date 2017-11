Winterpret: de vier leukste ijsbanen in Nederland

Zin in winterpret? Wij zetten vier leukste schaatsbanen van Nederland op een rij.

1. Goudse IJsbaan

De schaatsbaan met het beste oud-Hollandse decor vind je vanaf 20 december in Gouda. Op de Markt kun je deze winter een rondje rond het stadhuis schaatsen.

2. Coolste baan van Nederland

Schaatsen in het Olympisch Stadion in Amsterdam was in 2014 al een coole ervaring en kan nu weer. Van 18 januari tot en met 28 februari 2018 wordt het stadion wederom omgetoverd tot een vierhonderd meter lange buitenbaan.

3. WinterparadIJS

Natuurlijk hopen we op natuurijs, maar tot dat er is, kunnen we onze roestige ijsskills oppoetsen op bijvoorbeeld deze 600 m2 grote schaatsbaan in Amersfoort die 24 november opent. Live muziek, glühwein, stampottenbuffet en ander vertier zijn volop aanwezig.

4. IJsvrij Park Festival

Gezelligheid onder de Euromast in Rotterdam met een romantische ijsbaan, cultuur winterterras en Rotterdams beste borrels en bites in het paviljoen. Wees erbij van 8 december tot en met 7 januari.

Deze tips zijn afkomstig uit onze rubriek ‘What we like’ uit VIVA 47. De editie ligt van woensdag 22 t/m dinsdag 28 november in de winkel