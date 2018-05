Seks in het digitale tijdperk: ‘Met virtual reality kun je seks hebben zonder in hetzelfde bed te liggen’

Virtuele blowjobs, digitale squirtsessies, een stoomsessie met Ryan Gosling… Met virtual reality is het dichterbij dan je denkt. Gewoon een kwestie van bril op en gaan met die banaan.

Toyboy

Hoewel de virtuele porno-industrie voornamelijk op mannen gericht is, bestaat er gelukkig ook een vrouwenvariant. Nota bene een Nederlands bedrijf heeft een VR-bril op de markt gebracht waarmee je midden in de film Fifty shades of Grey belandt. Als je bepaalde codes oplost, mag je op bezoek in de sekskamer van Christian Grey. Daar wacht hij je op, temidden van al zijn seksspeeltjes. We like.

Zelfstudie

Voor deze app mag je je VR-bril even afzetten. OMGYes leert je alles over het seksuele genot van de vrouw. Door middel van interactieve video’s krijg je technieken onder de knie om tot een orgasme te komen. Je kunt zelfs oefenen op virtuele vrouwelijke delen, waaronder een 3D-vagina. De app praat vervolgens direct terug om je te vertellen of je het al een beetje in de vingers hebt. Mannen, lezen jullie mee?

Naakstscène

Hebben jij en je geliefde ook allebei zo’n lijstje celebs met wie jullie het bed mogen delen, mocht de gelegenheid zich voordoen? Met de Oculus Rift op je knar is dat ineens geen utopie meer. Je projecteert Chris Hemsworth gewoon in honderdtachtig graden op je bed, waarna je je ineens in een sexy scène bevindt waarin de acteur tegen je praat en je bevredigt. Niet verkeerd.

Afstandsbediening

Samenwonen is zó 2017. Want met VR kun je seks hebben zonder in hetzelfde bed te liggen. En nee, dat is niet een minuutje hijgen door de hoorn van je mobiel. Dit heet teledildonica. Klopt, het woord is wat viezig, maar het komt neer op computergestuurde seksspeeltjes waarmee je van een afstand virtuele seks kunt hebben. Een set bestaat uit een Onyx (het deel dat de man over zijn penis zet) en een Pearl (het deel dat de vrouw in haar vagina inbrengt). Verder kun je er een VR-bril bij opzetten, zodat je elkaar ook ziet.

Beeld: IStock