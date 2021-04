Alweer hoofdpijn als je partner van bil wil? Dikke kans dat er een libidokiller in het spel is. Hoogste tijd om die pretbederver uit de slaapkamer te bannen!

Laag zelfbeeld

Marjan (33): ‘Voor mijn bevalling had ik het perfecte lichaam. Ik vond het heerlijk om naakt rond te lopen of mijn vriend te verrassen in lingerie. Nu zit ik een stuk minder goed in mijn vel. Ik haat mijn buik.

Ik kan het niet verdragen als mijn vriend er aan komt en dat geldt ook voor mijn borsten. Als we vrijen, ben ik meer met mijn lichaam bezig dan met genieten. Het resultaat? Heel veel smoesjes om er niet aan te hoeven beginnen.’

Seksuoloog Kaat Bollen: ‘Mensen die niet lekker in hun vel zitten, kunnen zich niet voorstellen dat iemand anders hen wel aantrekkelijk vindt. Bovendien voelen ze zich niet sexy en lukt het ook niet om zich daarnaar te gedragen. En tja, seks waarbij het licht altijd uit moet, is voor niemand opwindend. De enige oplossing is weer positief naar jezelf leren kijken. Ga daarom elke dag voor de spiegel staan en geef jezelf een compliment. Hou ook een positief dagboek bij, waarin je dagelijks minstens drie dingen opschrijft die je goed hebt gedaan, waarvan je hebt genoten of waarvan je een goed gevoel kreeg. En maak ’s ochtends wat meer tijd vrij voor jezelf, zodat je een leuke outfit kunt uitkiezen, je haar fatsoenlijk kunt stylen en rustig je make-up kunt doen. Als je jezelf goed verzorgt, heeft dat effect op hoe je je voelt. Werken deze tips niet? Dan zit je negatieve zelfbeeld heel diep en kun je beter hulp vragen aan een professional, zoals een psycholoog.’

‘Sinds ik aan de pil ben, is mijn libido vervangen door moodswings’

De pil

Amaranthe (23): ‘Zo’n zes maanden geleden begon ik met de pil, omdat ik last had van pukkels. Die zijn weg, maar ik ontdekte een ander probleem dat minstens zo vervelend is: mijn libido is verdwenen en vervangen door moodswings. Voordat ik aan de pil was, nam ik vaak het initiatief en deed ik het zeker om de twee dagen. Nu is een keer per week al een record en dan doe ik het ook nog vooral om mijn vriend niet teleur te stellen.’

Seksuoloog Kaat Bollen: ‘In de pil zitten hormonen die je natuurlijke balans flink kunnen verstoren. Gelukkig is die impact dankzij een betere concentratie veel kleiner dan vroeger, maar toch geeft ongeveer een op de tien vrouwen aan dat haar libido de diepte in duikt zodra ze de pil slikken. De oplossing ligt voor de hand: stoppen met de pil en overschakelen op een ander anticonceptiemiddel. Zelf ontmoet ik in mijn praktijk veel vrouwen die enthousiast zijn over de Nuvaring, maar bespreek dit eerst met je huisarts voordat je overstapt. Wil je echt weten hoe je lichaam reageert zonder invloed van buitenaf? Mijd dan alle anticonceptie met hormonen en schakel over op condooms.’

Lees ook

Dalend libido? Deze factoren kunnen een invloed hebben

De sleur

Loes (40): ‘Ik hou van mijn vriend en zou hem voor niemand willen inruilen, maar ik voel me tegenwoordig steeds meer aangetrokken tot andere mannen. Ik vrees dat het vuur in onze relatie is gedoofd door alledaagse beslommeringen, zoals zijn vuile sokken en mijn gezeur daarover.’

Seksuoloog Kaat Bollen: ‘Relatieproblemen zijn een echte libidokiller. In de eerste twee jaar, waarin we nog stapelverliefd zijn, druipt de geilheid ervan af en kunnen we er niet genoeg van krijgen. Zodra die verliefdheid afneemt, neemt ook de seksdrive af. Vaak gooien ook kinderen roet in het eten, omdat partners elkaar te veel als ‘de ouders van’ gaan zien. Om nog maar te zwijgen over ‘Ik ben toch al aan de man’. Gelukkig kun je daaraan werken. Dat doe je in eerste instantie door eerlijk te zijn over je gevoelens. Wees niet te beroerd om zelf de eerste stap te zetten. Make an effort en verwacht dat ook van hem. Dat geldt niet alleen voor hoe je eruitziet, maar ook voor hoe je je gedraagt: vraag hoe zijn dag was, wees geïnteresseerd in zijn leven en sta open voor zijn gevoelens. Ga weer eens op date, waag je aan een seksueel experiment en maak vaker tijd voor elkaar.’

Kom op, man

Het is echt niet zo dat alleen bij vrouwen de zin soms ver te zoeken is. Ook mannen kunnen last hebben van libidokillers. Zoals deze.

• Spanning: Niet voor iedere man helpt seks tegen stress. Zo’n 20% geeft aan dat zorgen om het werk of financiële problemen hun libido onderdrukt.

• Te weinig: zelfvertrouwen Het mannelijk ego is een kwetsbaar iets. Een knauw in zijn zelfvertrouwen heeft vaak een rechtstreekse impact op zijn libido. Vermijd onnodige kritiek en geef af en toe een compliment.

• Lichamelijke oorzaak: Diabetes, obesitas en epilepsie verstoren de mannelijk hormoonbalans en daarmee ook vaak het libido.

Het hele verhaal lees je in VIVA-02-2021. Deze editie ligt vanaf 13 januari in de winkel.

Sommige artikelen kun je maar gedeeltelijk lezen op viva.nl, omdat ze afkomstig zijn uit de papieren VIVA. Uit respect naar onze abonnees én om te zorgen dat wij online leuke gratis content kunnen blijven maken. We hopen te kunnen rekenen op je begrip!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Beeld: GettyImages