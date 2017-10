Seksdromen: wat betekenen ze?

Ze kunnen heel geil zijn, maar ook confusing. Wat betekenen seksdromen?

Seks met je ex

De bekendste geile droom: seks met je ex. De angst dat je stiekem nog iets voor je ex voelt, kan heel terecht zijn. Maar geen zorgen, dat hóéft niet zo te zijn. Het is ook mogelijk dat je verlangt naar een heel ander soort opwinding. Misschien ben je uitgekeken op je saaie buurtje of is het tijd voor een nieuwe, uitdagende baan.

Zo doe je dat!

Droom jij nooit over seks, maar zou je dit wel willen? Slaap dan eens een nachtje op je buik. Een slaapstudie toont aan dat je dan de meest intieme dromen hebt. Wist je trouwens dat sommige vrouwen zo heet dromen dat ze ervan klaarkomen? 37% van de vrouwen rond de 45 jaar heeft weleens een slaaporgasme gehad.

Met z’n allen

In je droom kan groepsseks heel geil zijn, maar het betekent niet dat je het ook echt wilt. Waarschijnlijk heeft het te maken met sleur en ben je gewoon toe aan een beetje variatie in je seksleven.

Buiten de pot

Droom je over een opwindende nacht met een ander? Zolang je niet praat in je slaap, is er geen reden voor paniek, haha. De kans is groot dat je iets dwars zit. Dit kan van alles zijn: van troubles in de slaapkamer tot geldproblemen. Trek een fles wijn open en praat erover. Grote kans dat het helpt.

Scharen

Of je nou hetero, lesbisch of bi bent: iedereen kan dromen over seks met een vrouw. Waarschijnlijk heb je behoefte aan liefde en tederheid. Niet? Het kan ook zijn dat je gewoon heel zelfverzekerd bent over je eigen vrouwelijkheid.