Waar je het doet, met wie en hoe: in je fantasie kan alles. Deze vrouwen lieten het niet bij dromen alleen…

Bondage

Estelle (33): ‘Mijn vriend had al vaker gezegd dat hij me eens wilde vastbinden en dat idee ging ik steeds interessanter vinden. Hij liet me filmpjes zien over Japanse rope bondage en we fantaseerden over hoe die strakke touwen eruit zouden zien op mijn lichaam, en hoe geil het zou zijn als hij mijn handen achter mijn rug zou binden. De technieken zagen er ingewikkeld uit, dus zei ik grappend: ‘Als jij leert hoe je die touwen moet knopen, mag je mij vastbinden.’ Toen is hij er natuurlijk gretig ingedoken. Mijn grootste angst? Dat het pijn zou doen of dat ik er dik zou uitzien als hij me insnoerde. Ik weet het, typisch iets voor een vrouw.’

De realiteit‘Samen zijn we touw gaan kopen in een grote seksshop. Dat was op zich al een avontuur. Ze verkochten er

touw per strekkende meter, maar ook speciale bondagepakketten. Thuis konden we niet wachten om te beginnen. Mijn vriend had duidelijk zijn huiswerk gedaan, want het knopen zelf ging heel vlot, en omdat het natuurlijk koord was, deed het geen pijn. Ik voelde hoe de touwen een web langs mijn naakte lichaam begonnen te vormen. Uiteindelijk creëerde hij een soort harnas, dat van mijn middel over mijn borsten liep en waarbij mijn handen vastgebonden zaten achter mijn hoofd. Toen hij klaar was, zette hij me voor de spiegel en dat was het geilste moment: zien hoe mijn vriend me had ingepakt en hoe opgewonden hem dat maakte. Daarna begon hij mij te strelen en bevredigde hij me langzaam terwijl ik lag te kronkelen in de touwen. Als klap op de vuurpijl nam hij dat harnas vast en liet hij me alle hoeken van de kamer zien. Heerlijk! Ik hoop dat hij snel nieuwe knopen leert.'

Een onenightstand

Evelien (33): ‘Ik was 31 en had nog nooit een onenightstand gehad. Geen drama, maar ik was wel nieuwsgierig. Ik kwam net uit een lange relatie en had wel zin in een avontuurtje. Dus gaf ik mezelf de opdracht: een onbekende man mee naar huis nemen. Ik was opgewonden en zenuwachtig tegelijkertijd.’