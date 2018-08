Self service: Zo maak je soloseks nog spannender

Heb jij het soloseksen aardig in de vingers? Met een verrassende doe-het-zelfsessie kan het nog spannender. Vijf tips.

Tekst: Kimberly Palmaccio | Foto: stocksy

1/ Variëren kun je leren

Feit: 48% van de vrouwen masturbeert eens per week, 22% doet het dagelijks (halló, routinematig masturberen). Tijd voor iets nieuws? Probeer eens een ander standje. Ga op je buik liggen, op je knieën zitten of misschien vind je staand klaarkomen wel lekker. Probeer ook de lotushouding; dan kun je overal goed bij. En omdat je je bovenlichaam recht houdt, stroomt het bloed sneller naar beneden waardoor je clitoris en vagina veel gevoeliger worden.

2/ Handje de voorste

De cirkeltechniek is de meest gebruikte masturbatietechniek onder vrouwen. Experimenteer en probeer twee handen tegelijk. Gebruik je ene hand om je clitoris te stimuleren en je andere (die je achterlangs naar je vagina brengt) om kleine cirkeltjes te draaien bij de ingang van je vagina. Gevoelige clitoris? Met ‘de schaar’ plaats je je wijs- en middelvinger tussen je schaamlippen, je clitoris in het midden. Beweeg nu op en neer, van boven naar beneden, of van links naar rechts. Lekker!

3/ Toy toy toy

Dat een vibrator orgasmebevorderlijk is, mag geen nieuws heten. Van Tarzan tot Rocket Pocket: je hebt ze in allerlei kleuren, vormen en maten. Maar welke kies je? Anno nu is de luchtdrukvibrator erg in trek. Die zuigt niet, maar geeft luchtdrukgolven af die de clitoris stimuleren. Je hoeft alleen het tuitje te plaatsen en het apparaatje doet de rest. Met een klein budget ga je voor de Satisfyer Pro 2. Wat meer te besteden? De Womanizer Premium is een goede keuze. Happy playdate!

4/ Shower power

Masturberen onder de douche is het summum van ontspanning. En laat het nou óók nog eens de ideale setting zijn voor een vlugge solosekssessie. Warm, nat en – met de douchestralen op je private parts gericht – creëer je makkelijk precies de juiste druk om je naar een hoogtepunt te brengen. Let wel: een douchekop met massagestralen is een vereiste. En: bewerk voor extra genot je borsten met de hand die je vrij hebt. Succes gegarandeerd.

5/ Op ’t randje

Het geheim van een intens orgasme is ‘randje fietsen’, beter bekend als edging. Dit fenomeen werkt door jezelf dicht bij een orgasme te brengen en dan, als je er bijna bent, te stoppen. Doe dit opnieuw, opnieuw, opnieuw en opnieuw. The point of no return bereikt? Dan mag je toegeven en klaarkomen. Ongekende hoogtes, here you come.

