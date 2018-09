Sergio Romero IJssel: ‘Ik pak  het leven vol bij de kloten’

Sinds de dood van zijn moeder staat Sergio Romero IJssel (39) compleet anders in het leven. De acteur sport meer, loopt de kroeg wat vaker voorbij en is gestopt met roken. ‘Dat mijn vriendin tien jaar jonger is, helpt ook.’

Tekst: Milou Deelen | Foto’s: Liz van Campenhout

Je bent nu in de bios te zien in Elvy’s wereld: so Ibiza. Hoe waren de opnames?

‘Heel leuk, en totaal anders dan ik gewend ben. Ik kwam terecht in een wereld waarin bloggers, vloggers en YouTubers de hoofd-rollen spelen.’ Lachend: ‘Ik heb geen idee hoe ze bij mij terechtkwamen. De opnames waren op Ibiza, waar ik dit jaar al eerder was geweest. Er werd toen veel gefeest en ik merkte dat ik daar minder behoefte aan had dan vroeger. Toen ik toch meeging naar een feest, kwam er een meisje naar me toe. Ze zei: ‘Jij bent een legende, ik kijk al sinds mijn zevende naar Klokhuis.’ Bleek ze zeventien te zijn! Dat zijn momenten waarop ik me realiseer dat ik geen 23 meer ben.’

Ik had je eerlijk gezegd jonger geschat dan 39.

‘Dat gebeurt altijd. Ik hoop dat ik er lang zo blijf uitzien en me zo jong zal blijven voelen. Het helpt dat mijn vriendin tien jaar jonger is. Ook sport ik veel, sla ik graag een balletje op de golfbaan en ben ik gestopt met roken. Ik probeer een gezond leven te leiden. Dat is overigens weleens anders geweest.’

Vanwaar die omslag?

‘Mijn moeder is vorig jaar na een kort ziekbed overleden aan een hersentumor. Haar laatste maanden heb ik heel intensief voor haar gezorgd in het verzorgingshuis. Mijn moeder was spiritueel. Ik denk dat zij ervoor heeft gezorgd dat ik nu anders in het leven sta. Haar dood heeft diepe indruk op me gemaakt, maar op een positieve manier. Het heeft me een boost gegeven om het leven vol bij de kloten te pakken.’

Hoe was het om haar ziekbed zo intens mee te maken?

‘Soms denk ik dat ik die positieve boost heb gekregen omdat ik de laatste tijd van haar leven zo intensief met haar ben geweest. Ik heb veel met haar gepraat en hielp haar met alles; ook met wassen en douchen. Het was moeilijk dat ze soms vergat wie ik was – dan zag ze me aan voor haar broer. Toch heb ik tegelijkertijd nog nooit zo veel met haar gelachen als toen.’

Hoe ervaar je het gemis?

‘Alsof er een stuk uit me is weggerukt. Een moeder is niet vervangbaar. Ik dacht altijd dat ze nog 25 jaar zou leven, mijn oma is namelijk 98 geworden.Haar warme aanwezigheid voelde als vanzelfsprekend; ze kwam vaak langs. Ik vind het heel verdrietig dat ik haar moet missen. Ken je dat beeld van een jong kindje dat met zijn rugzakje op een schoolplein staat en als enige niet wordt opgehaald door zijn moeder? Zo voelt het voor mij. Dat gevoel van: ze komt niet. Ze komt nooit meer.’