In de media vliegen de waarschuwingen ons om de oren: pas op met het versturen van naaktfoto’s en sexy filmpjes, want voor je het weet ziet de hele wereld je blote boobies. VIVA’s Milou pleit juist vóór sexting. Tekst: Milou Deelen

Ik ben gek op sexting. Ik stuur graag sexy berichtjes of foto’s naar scharrels en relaties. Tijdens lange kantoordagen kan het de uren wat upspicen en na een dag vol pikante berichtjes verheug ik me nog meer om mijn verkering te zien. Ook kan sexting handig zijn: mijn ex bracht bijvoorbeeld veel tijd door in het buitenland, en tja: dan moet je toch wat. Ik heb er tot nu toe alleen maar positieve ervaringen ermee. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Het aantal slachtoffers van uitgelekte beelden loopt volgens de politie de spuigaten uit. Dagelijks melden zich gemiddeld drie slachtoffers bij de politie en de gevolgen mogen niet onderschat worden: veel slachtoffers krijgen last van ernstige psychische problemen en overwegen zelfs zelfmoord. In 2017 sprong een veertienjarige scholier uit Enschede van een flat, nadat drie leeftijdgenoten zijn naaktfoto hadden gedeeld op Instagram. In datzelfde jaar werden tientallen meisjes exposed op de app Telegram. Hun namen, naaktfoto’s en telefoonnummers werden in zogenoemde expose-groepen gegooid. Zulke groepen hebben duizenden leden. Waarom? Volgens de NOS is de voornaamste reden hiervoor vrouwen, vooral met een Marokkaanse of Turkse achtergrond, aan de schandpaal te nagelen.

Kop van Jut

In 2016 startte de politie al een campagne waarbij het advies was: naaktfoto’s sturen kan, maar laat je gezicht buiten beeld. Ook BNN-VARA programma Spuiten en slikken had de #geenhoofd campagne: ‘Als je iets deelt, hoofd buiten beeld.’ Maar al snel moest de politie constateren dat echt onherkenbare foto’s bijna niet bestaan, door bijvoorbeeld moedervlekken, tatoeages, of de omgeving die op de foto te zien is. Daarom trokken ze afgelopen september opnieuw aan de bel en riepen ze op te stoppen met sexting, de verzamelterm voor het online versturen van sexy filmpjes, foto’s en berichtjes. Al zegt Marijke Naezer, onderzoeker op het gebied van gender aan de Radboud Universiteit Nijmegen, dat het in het maatschappelijk en wetenschappelijk debat vooral gaat over beeldmateriaal: ‘Foto’s en filmpjes worden als heftiger en intiemer gezien dan tekstberichten.’

Diezelfde maand lanceerde de gemeente Rotterdam de campagne Snap je wat je stuurt? Een poging om tieners bewust te maken van de risico’s van sexting via Snapchat. Met deze app stuur je foto’s en video’s naar je contactpersonen, die ze voor een beperkte tijd kunnen bekijken en niet kunnen opslaan. Zonder risico dus zou je denken. Maar volgens de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove is dat te vroeg gejuicht. Volgens haar biedt de app een vals gevoel van veiligheid. ‘We laten in de campagne zien dat een foto die in goed vertrouwen wordt gedeeld, eenvoudig kan worden gekopieerd met bijvoorbeeld een tweede telefoon.’

De hamvraag luidt: is sexting echt zó gevaarlijk dat we er massaal mee moeten stoppen? Naezer denkt van niet. Zij noemt de oproep van de politie een slecht advies. ‘Door sexting af te raden, beperk je jongeren in hun vrijheid. Seksualiteit is onderdeel van ons dagelijks leven en sexting is daar onderdeel van. En daar is niks mis mee.’

‘Daarnaast,’ zo zegt Naezer, ‘zet de politie met dit advies een regelrechte deur open naar victim blaming, waarbij de schuld bij het slachtoffer wordt gelegd. Er wordt gevraagd waarom zij zo’n foto sturen, terwijl dit advies de daders buiten schot laat. Tijdens mijn onderzoek naar jongeren, sociale media en seksualiteit was er een casus waarin het materiaal van een meisje door een ander meisje was doorgestuurd. Van een docent kreeg het slachtoffer te horen hoe dom het van haar was geweest een sexy foto te sturen. Volgens mij wordt het hoog tijd dat we naar de daders kijken, in plaats van naar de slachtoffers. Sexting is immers niet problematisch, het doorsturen wel.’

Sexy en spannend

Iemand die graag aan sexting doet is Naomi (26). ‘Ik zit op Tinder en daar kunnen de gesprekken aardig verhit raken. Laatst communiceerde ik de eerste minuten tijdens een gesprek alleen met sexy gifjes. De jongen stuurde een gifje met opgetrokken wenkbrauw, waarop ik ondeugende gifjes terugstuurde. Voor mij is sexting onderdeel van het voorspel. Als ik met iemand in een ruimte sta, flirt ik verbaal. Als ik niet met iemand in een ruimte ben, doe ik het digitaal.’

Volgens Naezer heeft sexy materiaal meerdere betekenissen. ‘Je zou een sexy foto kunnen posten om iemands aandacht te trekken, en wie weet wat daaruit kan voortkomen.’ Mandy (34) kan daarover meepraten. Zij ontmoette haar vriend via Instagram. ‘We raakten aan de praat op Instagram en begonnen sexy foto’s en video’s naar elkaar te sturen. Na twee weken vol met sexting hebben we afgesproken. Het was liefde op het eerste gezicht. Hij bleef slapen en is eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus ja, bij mij heeft sexting heel goed uitgepakt. Hoewel dat voorheen ook weleens anders was. Mijn ex had stiekem sexy foto’s van mij gemaakt en doorgestuurd naar anderen. Toen ik net met mijn huidige vriend was, wilde ik dan ook niet dat zijn telefoon in de buurt lag als we samen waren.’

Volgens onderzoeker Naezer kan sexting een belangrijke rol spelen bij experimenteren op seksueel gebied: wat vind ik fijn, wat wil ik doen, met wie en hoe, of wat wil ik juist niét doen. Linda (23) herkent dat. ‘Door berichtjes kun je je vlam of partner vertellen wat je lekker vindt en kun je makkelijker je grenzen aangeven. Vooral toen ik wat jonger was, vond ik het makkelijker om te appen: ik heb er zin in dat je me gaat beffen, dan om dat in het echt te zeggen.’

Naomi vindt ook dat sexting empowerend kan werken. ‘Ik zie leuke foto’s van mezelf maken ook als flirten met mezelf. Laatst stond ik naakt voor de spiegel en ik was heel blij met mijn lichaam. Ik was met een meisje aan het appen en dacht: oké, fack it. Ik stuurde haar een naaktfoto, júist omdat ik zo trots was op mijn lichaam.’