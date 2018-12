Sharenting: is het oké om je kind open en bloot op internet te posten?

Elke zucht van je kind delen op social media. Veel moeders doen het, maar journalist Suus Ruis wil weten: kan sharenting kwaad?

Het is een zonnige herfstdag in het weekend, en ik loop met mijn zoon in een prachtig gekleurd bos. Ik maak een selfie van ons tweeën. ‘Niet op Facebook of Insta zetten, hè?’ zegt hij. Ik schud mijn hoofd. Jammer wel, het was een prachtige foto. Maar ja, mijn zoon is tien, en als hij om wat voor reden dan ook niet wil dat ik foto’s waar hij op staat op mijn social media deel, heeft hij vetorecht. Een jaar of twee geleden begon hij het vervelend te vinden als ik dat deed. Gênant ook, omdat een aantal van zijn klasgenootjes op Instagram zitten en filmpjes van de theatervoorstellingen van zijn vorige school op mijn account hadden gevonden. En je wilt natuurlijk niet dat je posse ziet wat een vreselijk uncool en kinderachtig dansje je deed toen je vijf was. Toen hebben we afgesproken dat ik het altijd aan hem zal vragen als ik een foto of filmpje van hem plaats. En daar hou ik me aan.

Met andere ogen

Ik ben geen BN’er. Ik ben niet super actief op Instagram en heb amper 700 volgers. Mijn Facebook-pagina is alleen zichtbaar voor vrienden. Als ik dus een onderbroekfoto van mijn gamende tienjarige op Facebook plaats (het mocht zowaar van hem), zien niet zo heel veel mensen dat. Neem echter iemand als Roxeanne Hazes. Zij deelt minstens drie keer per week foto’s of filmpjes van haar babyzoon Fender met haar 180.000 Instagram-volgers. Roxeanne is overduidelijk dolgelukkig, en een geboren moeder – logisch dat ze haar knetterschattige baby aan de wereld wil laten zien. Maar echt voorzichtig kun je haar niet noemen. Op veel foto’s heeft het jongetje alleen een luier aan, of is hij bloot (zonder dat je iets ziet, maar toch). Je moet er niet aan denken dat die foto’s op dubieuze websites belanden, en met heel andere ogen bekeken worden. Of misschien zelfs gephotoshopt worden, dat schijnt geregeld te gebeuren. Die angst was vorig jaar voor Arie Boomsma blijkbaar reden om op een Instagramfoto drie bloemetjes over de tepeltjes van zijn destijds anderhalfjarige dochtertje Bobby te plaatsen. Er ontstond een rel. Sommige volgers vonden het een goede actie, anderen vonden dat Arie en zijn vrouw op deze manier juist de aandacht vestigden op iets wat ze verborgen wilden houden.

Wel of niet herkenbaar?

Opvoedkundige Marina van der Wal is van mening dat zowel bekende als onbekende mensen voorzichtig moeten zijn met het posten van foto’s van hun kroost. ‘Bekende mensen misschien nog wel iets meer,’ zegt ze. ‘Hun foto’s bereiken veel meer mensen. Je moet niet vergeten dat kinderen recht hebben op privacy. Besef daarnaast dat alles wat je online plaatst voor altijd te vinden zal zijn. Misschien moet je je ervoor door tig Google zoekresultaten scrollen, maar het blijft ergens zweven. Stel je voor dat je kind later tijdens een sollicitatiegesprek wordt geconfronteerd met een gênante kinderfoto. Dat wil je toch niet? Daarnaast weet je nooit wie er naar zo’n foto kijkt. Er hoeft maar één gekkie tussen te zitten die met een heel andere blik naar jouw kind kijkt… Ik vind het verstandig dat alle ouders een social media plan hebben, en dus nadenken over wat ze posten. BN’ers als Georgina Verbaan en Nicolette van Dam, die hun kinderen alleen maar onherkenbaar in beeld brengen, doen het goed, vind ik.’