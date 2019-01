Dat smaakt naar meer: lavabrownies

Deze gerechten zijn zo snel en simpel te maken, dat je nu alweer uitkijkt naar wat je morgen gaat eten.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: BuzzFeed | Foto’s: Lauren Volo

Lavabrownies

Dit heb je nodig voor 2 personen

bakspray • 500 g mix voor brownies • 120 ml plantaardige olie • 2 grote biologische eieren • 4 chocoladetruffels, melk of puur, bijv. van Lindt • gemengd vers rood fruit, vanilleijs en chocoladesaus, voor erbij

Verwarm de oven voor op 175 °C. Vet twee ovenschaaltjes met een inhoud van 180 ml inhoud in met bakspray. Bereid de browniemix volgens de aanwijzingen op de verpakking. Gebruik daarbij de plantaardige olie, de eieren en 60 ml water. Meet 360 ml browniebeslag af, bewaar de rest voor een andere keer. Schenk 120 ml beslag in elk ovenschaaltje en druk 2 chocoladetruffels naast elkaar in het midden van elke brownie. Schenk 60 ml van het resterende beslag boven op de truffels in elk schaaltje en strijk de bovenkant glad met de bolle kant van een lepel. Bak de brownies 25 minuten tot het beslag stevig is en de bovenkant droog aanvoelt. Haal ze uit de oven en laat 5 minuten afkoelen. Ga met een mes langs de rand van de ovenschaaltjes en stort de brownies elk op een apart bord. Besprenkel met chocoladesaus en serveer warm met vanille-ijs en vers fruit.

Smaakmakend

De Facebookpagina Tasty is een echte smaakmaker. Van kooktutorials en handige foodhacks tot vijf manieren waarop je een gepofte aardappel klaarmaakt: er zijn genoeg redenen om deze pagina te volgen. En om dit kookboek te kopen, want zo makkelijk en snel was lekker koken nog nooit. Tasty door BuzzFeed (€ 17,50 Kosmos Uitgevers)

Dit recept is afkomstig uit VIVA 4-2019. Deze editie ligt t/m 29 januari in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.