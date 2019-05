Sophie (29) is volledig in de war door de hormonen die een zwangerschap met zich mee brengen. Sinds ze bevallen is, is ze verliefd op de broer van haar man.

‘Ik vond Paul, de broer van mijn vriend Mick, altijd al leuk. Hij is vier jaar ouder en net wat rustiger, wijzer. ‘En saaier!’ reageerde Mick toen ik dat een keer tegen hem zei. Hij heeft nooit goed met zijn broer overweg gekund. Juist omdat ze erg op elkaar lijken, denk ik. Het ergerde hem dat ik Paul graag opzocht, op familiefeestjes enzo. Ik vond het juist leuk om met Paul te kletsen. Ik besprak zelfs relatieproblemen met hem.’

‘Mick wilde maar één keer mee naar dat “gepuf”, zoals hij dat noemde’

‘Hij wist me exact uit te leggen hoe Mick in elkaar zat. ‘Niet doorvertellen hoor’, zei hij dan met een knipoog. Wat ik ook mooi vond aan Paul, was dat hij zo een betrokken vader is. Hij heeft co-ouderschap met zijn ex en als ik hem met zijn kinderen bezig zag, smolt ik. Zo had ik me Mick ook voorgesteld als vader, al bespeurde ik nog weinig enthousiasme toen ik zwanger was. Dat hij maar één keer mee wilde naar ‘dat gepuf’, zoals hij dat noemde, vergaf ik hem. De zwangerschap en de bevalling voelden sowieso als mijn taak. Daar zit een man toch voor spek en bonen bij. Zijn aandeel zou later wel komen.’

‘Ik heb steeds het gevoel dat ik er in mijn eentje voor sta’

‘Ik had in die periode wel heel veel aan zijn broer. Paul belde me vaak om te vragen hoe het ging. Op de dag dat ik hoorde dat het een meisje werd; kwam hij met roze sokjes aan. ‘Zelf gekocht’, loog ik die avond tegen Mick. Ik wilde hem geen rotgevoel geven omdat hij de echo vanwege een vergadering had overgeslagen. De laatste tijd heb ik minder geduld met Mick. Onze dochter Anne is nu vijftien weken. Mick koopt knuffels en trekt rare bekken om haar te laten lachen, maar luiers verschonen doet hij zo onhandig dat ik het niet kan aanzien. En ’s nachts slaapt hij door, hoe hard Anne ook huilt. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik er in mijn eentje voor sta.’

‘Maar goed, ik lees vaker dat vaders tijd nodig hebben om in hun rol te groeien. Misschien was het niet zo erg geweest als Paul zich niet had ontpopt tot de allerleukste oom die er is. Hij kwam direct naar de bevalling langs en keek nog verrukter dan Mick. Sinds ze beiden vader zijn, gaat het beter tussen hen. Mick vindt het zelfs prettig als Paul bij ons langskomt. Als zijn broer en ik het uitvoerig over babydingen hebben, trekt hij zich terug om te gamen, opgelucht dat hij even tijd heeft voor zichzelf.’

‘Als hij dan naar mij opkijkt, denk ik: Bleef jij maar hier vannacht’

‘Zó opgelucht dat hij niet eens doorheeft hoezeer ik opleef als Paul er is. Mijn hart gaat de laatste tijd sneller van hem kloppen. Als hij met Anne bezig is, denk ik; zie je, zo moet het. Hij is erg aandoenlijk met haar. Zo handig ook. Als hij dan naar mij opkijkt, denk ik: Bleef jij maar hier vannacht. Want ik vind hem nog sexy ook. Soms schiet er zelfs door mijn hoofd: ik zou Mick zo inruilen voor zijn broer.’

‘Het zullen de hormonen wel zijn, maar met een beetje dagdromen is toch niets mis? Ik hou van Mick en ik ben ervan overtuigd dat hij die ideale vader nog wel wordt, dus deze bevlieging waait vast over. Maar soms meen ik in Pauls ogen te lezen dat hij niet alleen voor zijn kersverse nichtje zo vaak langskomt en dan voel ik me stiekem heel erg blij.’

Tekst: Lydia van der Weide | Beeld: iStock