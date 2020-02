Femke Went (22) woont in de Tunesische badplaats Sousse, een van de meest authentieke Arabische steden in Noord-Afrika. Ze werkt er als backoffice en airport medewerker voor TUI.

Wat maakt Sousse zo’n mooie plek?

‘De bijzondere combinatie van enerzijds de oude, authentieke stad die de grootse Arabische geschiedenis weergeeft en anderzijds het drukke, moderne uitgaansleven dat zich steeds meer ontvouwt. Toch gaan deze twee heel goed samen. De oude medina is prachtig en benoemd tot UNESCO-werelderfgoed, en heeft ook regelmatig gediend als filmdecor. Zo hebben ze hier een aantal scènes voor de film Indiana Jones opgenomen. Maar ook: de mooie witte stranden die slechts een paar straten verderop liggen en waar je heerlijk tot rust kunt komen.’

Sinds wanneer woon je er?

‘Ik woon nu een half jaar in Sousse, in de wijk Sahloul. Dit is een van rijkere wijken en altijd gezellig druk. Toen ik hier een aantal jaar geleden voor het eerst op vakantie was, heb ik mijn Tunesische vriend leren kennen. Daarna ben ik steeds op en neer blijven reizen tot ik besloot hier permanent te blijven. Ik zou niet meer zo snel terug willen naar Nederland. Ik vind Tunesië een heel fijn land om te wonen en ben erg blij met de mensen om me heen. Het is een islamitisch land, maar de mensen zijn erg verwesterd. De vrouwen lopen hier ook gewoon in rokjes over straat. Het is een beetje gemixt.’

Waar moest je aan wennen?

‘In Tunesië werken ze niet met straatnamen of nummers, maar vraag je alles aan de taxichauffeurs op straat. Zij weten de exacte locaties en brengen je er vervolgens heen. Ook voor mij als local is dit nog altijd erg onhandig als ik ergens heen wil waar ik nog nooit ben geweest. Meestal vraag ik het eerst aan familie of vrienden en anders stap ik gewoon een taxi in omdat de chauffeur weet waar het is. Een taxi als hoofdvervoermiddel is hier overigens heel normaal. Just as the locals do!’

Wat doe je graag in de weekenden?

‘Als ik behoefte heb aan rust, ga ik ‘s avonds met wat vrienden naar het strand. We nemen vaak onze eigen muziek, shisha’s en home made eten en drinken mee en maken er dan samen een gezellige avond van. Maar wanneer de drukte en gezelligheid van Sousse lonkt, gaan we naar de ‘grote koffies’ of bars die hier op de toeristische route liggen. Klinkt nogal corny, maar hier bruist het altijd van de mensen en gezelligheid.’

Femke’s beste tips

Shoppen in The Mall of Sousse: ‘Onlangs is deze enorme shopping mall geopend, een van de grootste van Noord-Afrika. Hier zijn ook Europese winkels en merken zoals Zara, Bershka en Stradivarius. Die vind je weinig tot niet in Tunesië dus de inwoners – en ik – zijn erg blij met deze nieuwe ontwikkeling. Ook komen er heel wat leuke Franse merken bij die wij niet specifiek kennen, maar die in Frankrijk wel erg populair zijn.’

Eten bij Kaak Warka: ‘Voor het lekkerste traditionele eten moet je in de Medina zijn. Hier kun je overal om je heen Tunesisch fastfood krijgen, en volop verschillende lekkernijen, want van zoetigheid houden de Tunesiërs wel. Vraag eens om Kaak Warka, een soort mierzoete donuts met amandelen en rozenwater, of Makroudh, een zoet koekje gemaakt met dadels en suikersiroop. Op de stranden van Sousse lopen vaak mensen rond die Bambalouni verkopen, dit is een zoetige Tunesische donut.’

Chillen op Bocca Beach: ‘Dit een van mijn favoriete plekken. Je kunt er aan de bar of op het terras zitten, maar het liefst verzamelt iedereen zich op het strand in de grote lounges en zitzakken. Dan neem je tussendoor even een duik in zee, om af te koelen en de alcoholroes van je af te spoelen.’

