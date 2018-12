Soy Kroon: ‘Drugs, daar ben ik niet zo van’

Hij danste zich met vriendin Holly Mae Brood naar de winst in Dance dance dance, steelt de show als Sky in de musical Mamma mia! en acteert in Nieuwe tijden. Wat kan Soy Kroon (23) eigenlijk niet? ‘Ik ben niet snel bang om op mijn bek te gaan.’

We waren verrast toen je ineens opdook in Mamma mia! Maar voor jou is musical niet nieuw, hè?

‘Nee, het is wel grappig dat mensen nu zeggen: ‘Soy Kroon debuteert in een musical’, want ik doe het al van jongs af aan. Ik wilde gewoon altijd spelen. Als ik een podium zag, ging ik er op staan. Ik heb op een speciale middelbare school gezeten, waar ze een kunst- en acteerafdeling hadden. Daar zaten allemaal kinderen die een muziekinstrument bespeelden, dansten of acteerden.’

Heb je ooit een plan B in je hoofd gehad?

‘Nee, ik heb nooit over iets anders nagedacht. Acteren en zingen was voor mij de enige optie. Ik was er ook altijd mee bezig op mijn slaapkamer. Dan stond ik nummers uit Disney-films of van artiesten als Michael Jackson te zingen. Het heeft me wel een hoop gedoe gekost, hoor. Leerplichtambtenaren werkten niet altijd mee als ik vrij wilde voor een voorstelling. Ik weet nog dat ik met mijn ouders aan tafel zat en ze zeiden: ‘Soy, het gaat ‘m helaas niet worden dit keer’. Ik had zoiets van: dít wil ik doen, ik weet het zeker. Uiteindelijk kreeg ik het voor elkaar.’

Ben je happy met hoe het nu loopt in je carrière?

‘Ik ben heel blij met hoe het gaat, ik mag doen wat ik het allerliefste doe. Hier droomde ik vroeger van en nu is het gewoon mijn leven. Ik heb het luxeprobleem dat ik pas één keer een half jaar zonder werk heb gezeten. Eigenlijk was ik daar best relaxed onder, ik dacht: dan heb ik nu weer even tijd voor mijn vrienden en familie. Ik voel ook helemaal geen druk om alles tegelijkertijd te moeten doen en bereiken, het kom allemaal wel.’

Toch heb je een waslijst aan dingen die je doet: acteren, dansen, zingen… Ben je nooit onzeker of je iets wel kunt?

‘Zeker wel. Voordat ik aan Dance dance dance meedeed, had ik nog nooit gedanst. Holly’s niveau was meteen al top en we hadden choreografen die met Madonna en Katy Perry hebben gewerkt. Toen ik mezelf in die spiegels zag, heb ik vaak genoeg gedacht: waar ben ik aan begonnen, ik krijg dit nooit voor elkaar. Die choreografen uit Engeland zeiden tegen mij: ‘Jij bent zo hard voor jezelf, je wilt alles heel goed doen’. Dat is waar, ik ben heel perfectionistisch en houd ook van uitdagingen. Ik wist niet of ik kon dansen, maar ik ben niet snel bang om op mijn bek te gaan.’

Hadden Holly en jij geen ruzies of irritaties toen je zo moest afzien?

‘Holly en ik hebben nooit ruzie, ook tijdens het trainen hebben we geen seconde gedoe gehad. Misschien was er één lesje waarin we elkaar even geïrriteerd hebben aangekeken, maar voor de rest hebben we elkaar alleen maar gesteund, we deden het écht samen. Volgens mij heeft ze in het begin, toen ze mij bezig zag, ook weleens gedacht: Ik weet niet of dit goedkomt. Maar ze stimuleerde me altijd. ‘Rustig aan, het komt wel,’ zei ze dan.’