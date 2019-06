‘Wendy en ik kennen elkaar al meer dan twintig jaar. Vanaf het moment dat ze bij me in de klas kwam in groep vier, zijn we onafscheidelijk. Alles deden we samen. Van stoepkrijten en touwtje­ springen op de basisschool tot het uitvoerig bespreken van onze eerste zoen in onze tienerjaren. Ik keek een beetje tegen Wendy op. Ze had een grote mond en durfde alles. Wanneer ze ruzie had met een leraar of een praatje maakte met de leukste jongen van de school, stond ik er altijd wat verlegen naast. Wendy’s ouders hadden het niet breed. De merkkleding die ik droeg, konden ze haar en haar zusjes niet geven. Ook ging ze vaak met mijn familie mee op vakantie. Toen we tien jaar oud waren, wilden we dolgraag op hockey. Na lang aandringen mocht het. Hoewel ze het nooit gezegd hebben, heb ik het idee dat mijn ouders toen hebben bijgedragen. Ik kan me niet herinneren dat geld ooit een issue was in onze vriendschap. Tot nu.’

‘‘Ik heb zo’n zin in een biefstuk,’ zucht mijn vriendin. We staan samen te kijken naar de voetbalwedstrijd van onze mannen. Inwendig schreeuw ik: kóóp het dan. Maar ik hou me in. ‘Die frikandellen komen me de neus uit,’ zegt ze boos. Ik moet op mijn tong bijten om niets te zeggen. De bom zal binnenkort toch wel barsten. Maar niet hier, niet nu.’

Onderdanig muisje

‘Toen Wendy op haar 25ste haar huidige vriend Rob ontmoette, waren we vier handen op een buik. Dat het ooit nog zou veranderen, kon ik me niet voorstel­len. Ik woonde op dat moment al een paar jaar samen met mijn vriend. Hij en Rob zaten bij elkaar in de vrienden­groep. We zagen het helemaal zitten, nu konden we allemaal leuke dingen met z’n vieren gaan doen. Het leek perfect. In het begin was het ook gezellig. We hadden leuke feestjes, barbecues en etentjes. Met de hele vriendengroep of met z’n vieren. Maar langzaamaan zag ik mijn vriendin veranderen van een vrolijke, onafhankelijke vrouw in een gehoorzaam, onderdanig muisje. En dat kwam door Rob. Alles wat hij wilde, gebeurde. Als hij vond dat Wendy de was moest doen in plaats van met mij shoppen, bleef ze thuis. Wanneer ze zin had in een tosti op de hockeyclub, sneerde Rob dat ze beter thuis een boterham kon eten. Ze luisterde naar hem. Ik wist niet wat ik meemaakte. De zuinigheid van Rob, waar ik mijn vriend al weleens over had gehoord, nam steeds extremere vormen aan.’

‘Ze gaan standaard naar huis als het hun beurt is om een rondje te halen’

‘Rob en Wendy gingen standaard naar huis wanneer het hun beurt was om een rondje te halen tijdens het stappen. Of die keer dat we Chinees hadden gehaald. Natuurlijk hadden we veel te veel over, en zonder iets te zeggen stapelde Rob alle overgebleven bakjes op en verdween naar huis. Wendy liep er gedwee achteraan. Zijn vrienden deden er niet moeilijk over. Ze maakten een grapje en dwongen hem een biertje voor ze te kopen en dan was het weer goed. Ze kenden Rob niet anders. Maar ik verloor langzaamaan mijn beste vriendin.’